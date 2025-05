Fiat Professional cresce ad aprile e si conferma al vertice in Italia

Fiat Professional ha concluso il mese di aprile con risultati molto positivi, segnando una crescita significativa rispetto all’anno precedente. Il marchio ha consolidato la sua leadership nel mercato italiano dei veicoli commerciali, immatricolando 4.179 unità, corrispondenti a una quota di mercato del 27,1%. I dati, forniti da Dataforce, confermano il successo della casa automobilistica nel settore dei veicoli destinati alle attività professionali.

Fiat Professional ad aprile ottiene un’ottima performance con 4.179 immatricolazioni in Italia

Fiat Professional si conferma al primo posto anche nel settore dei veicoli commerciali elettrici ad aprile, con una quota del 27,2%, grazie alla sua gamma completamente rinnovata. Il nuovo E-Ducato, sviluppato internamente e prodotto nello stabilimento italiano di Atessa, offre una batteria di seconda generazione da 110 kWh e un’autonomia che può raggiungere i 424 km nel ciclo WLTP. Inoltre, il Ducato si riconferma il veicolo commerciale più venduto in Italia ad aprile, con 1.948 immatricolazioni e una quota del 31,2% nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni.

Fiat Professional mantiene la leadership nel mercato italiano dei veicoli commerciali anche ad aprile, con il Doblò che conquista la seconda posizione tra i veicoli commerciali più venduti, prima nel segmento dei van compatti, grazie a 1.454 immatricolazioni e una quota del 35%. Lo Scudo si posiziona al secondo posto nel suo segmento, con una quota del 22,3%. Inoltre, Fiat Professional domina anche nei risultati cumulati da inizio anno, con circa 16.400 immatricolazioni e una quota del 25,8%, consolidando la sua posizione di vertice.

La gamma Fiat Professional

La leadership di Fiat Professional nel mercato italiano dei veicoli commerciali è una chiara conferma del forte apprezzamento da parte dei clienti professionali per la rinnovata e versatile gamma di veicoli. Questi veicoli offrono numerosi allestimenti, adattabili a tutte le necessità, e sono supportati da una rete di vendita e assistenza capillare su tutto il territorio italiano. Inoltre, con l’introduzione di nuovi veicoli 100% elettrici di seconda generazione, Fiat Professional continua a innovare, garantendo soluzioni sempre più avanzate e sostenibili. Il portafoglio di nuovi servizi connessi permette di rispondere con precisione alle diverse esigenze dei clienti, consolidando il marchio come punto di riferimento per soluzioni moderne e performanti.