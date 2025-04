Fiat Ducato: introdotti alcuni aggiornamenti al modello venduto in Giappone

Stellantis Japan ha apportato piccole modifiche al veicolo commerciale Fiat Ducato e lo ha lanciato presso i concessionari autorizzati Fiat Professional in tutto il paese a partire da giovedì 3 aprile 2025. La gamma è composta da tre modelli: il modello standard L2H2, il modello lungo L3H2 e il modello lungo con tetto alto L3H3.

Questa è la prima piccola modifica da agosto 2024 per Fiat Ducato in Giappone

Fiat Ducato ha subito una piccola modifica rispetto al modello Serie 9 rilasciato nell’agosto 2024. Le caratteristiche dettagliate sono le seguenti: Il motore del gruppo propulsore è un motore diesel ecologico. Un turbocompressore di nuova concezione migliora l’efficienza del carburante e riduce le emissioni di CO2 dell’8% rispetto al modello precedente. La trasmissione è una nuova trasmissione automatica a 8 velocità (AT8). Rispetto ai cambi automatici convenzionali, ciò riduce le emissioni di CO2 del 10%. (Valore di riferimento europeo)

Inoltre, una coppia controllata in modo più efficiente aumenta il comfort, migliorando la sensazione e la risposta dei cambi di marcia. Con una coppia massima in ingresso di 450 Nm, raggiunge un livello elevato di prestazioni di guida per un grande furgone a trazione anteriore. Non solo consente cambi di marcia fluidi, ma garantisce anche una potente potenza di avviamento e un’accelerazione fluida.

Pur mantenendo l’iconico e distintivo design anteriore, il nuovo Fiat Ducato è dotato di nuovi paraurti, specchietti retrovisori e una moderna e innovativa griglia anteriore nello stesso colore della carrozzeria per migliorare l’efficienza aerodinamica. Presenta anche il nuovo logo del marchio Fiat Professional. Per il volante è stato adottato un nuovo logo. Inoltre, Fiat Professional ha lavorato per migliorare ulteriormente i sistemi ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida).

Oltre alle funzionalità ADAS esistenti, come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e l’assistenza negli ingorghi, il nuovo modello è dotato anche di sensori a 360° posizionati nei paraurti anteriore e posteriore e nelle modanature laterali. Quando rileva un ostacolo o uno spazio ristretto, invia al conducente avvisi acustici e visivi e visualizza la distanza dall’ostacolo sullo schermo del quadro strumenti. Il nuovo Fiat Ducato continuerà a svolgere il ruolo di veicolo base per i camper, sottolineando la praticità di un veicolo commerciale senza rinunciare al comfort.