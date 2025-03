Stellantis Atessa: il gruppo ha annunciato di aver stabilizzato 114 dipendenti

Arriva un’ottima notizia per lo stabilimento Stellantis di Atessa. Il gruppo automobilistico nelle scorse ore ha infatti annunciato di aver stabilizzato 114 dipendenti della fabbrica in somministrazione. La stabilizzazione coinvolgerà 94 persone nello stabilimento principale e 21 nel plant FCA Plastic di Atessa, sempre con contratto di somministrazione. Il comitato esecutivo ha espresso soddisfazione, definendo questa comunicazione come un passo importante non solo per lo stabilimento, ma anche per l’intero territorio.

«Siamo estremamente soddisfatti per questo traguardo significativo», ha dichiarato la Fim Cisl Abruzzo-Molise. «Questo passo non è solo importante per lo stabilimento, ma anche per l’intero territorio, che ha sempre visto in Stellantis Atessa e FCA Plastic un pilastro fondamentale dello sviluppo economico e sociale. La stabilizzazione del personale è un segnale chiaro di fiducia e di investimento nelle risorse umane, dimostrando l’impegno dell’azienda nel garantire maggiore sicurezza ai lavoratori e alle loro famiglie. Questo risultato è il frutto del costante impegno di tutte le parti coinvolte, in particolare delle organizzazioni sindacali.»

“Apprendo con grande soddisfazione la notizia dell’assunzione definitiva di 114 giovani nello stabilimento di Atessa, un passo importante che conferma la centralità dello stabilimento nella produzione di veicoli Stellantis. Queste assunzioni fanno parte delle strategie di sviluppo per Atessa, incluse nel Piano per l’Italia presentato al MIMIT. La produzione di veicoli Fiat, Peugeot, Opel e Citroen rappresenta il cuore dell’automotive in Abruzzo. Come Regione, continueremo a intensificare gli interventi infrastrutturali per garantire che lo stabilimento rimanga un pilastro fondamentale dell’economia abruzzese”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.