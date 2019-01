Ferrari: i musei superano il mezzo milione di visite in tutto il 2018

Ferrari ha rivelato nelle scorse i numeri dei visitatoti registrati nel 2018 nei suoi Musei Ferrari a Modena e a Maranello.

Nello specifico, il cavallino rampante ha affermato che in tutto lo scorso anno sono stati oltre 540.000 i visitatori che hanno permesso di stabilire un nuovo primato. Ciò è stato reso possibile grazie alle collezioni e alle mostre temporanee che hanno messo in risalto la storia e l’eccellenza di Ferrari.

Ferrari: il cavallino rampante si porta a casa un altro record grazie ai suoi musei

A Maranello, il Museo Ferrari ha registrato oltre 370.000 visite in tutto il 2018, dato molto vicino a quello raggiunto nel 2017 in occasione del 70° compleanno della casa automobilistica modenese.

Nel Museo Ferrari di Maranello sono state fatte diverse mostre importanti come Driven by Enzo (dove sono state mostrate le 4 vetture più apprezzate dal Commendatore) e Passion and Legend (una mostra creata per omaggiare la storia del cavallino rampante e del suo fondatore). Il 3 gennaio si aggiunta la terza mostra Michael 50 dedicata ai 50 anni di Michael Schumacher (rimarrà aperta fino al 31 marzo).

A Modena, il MEF ha terminato il 2018 con oltre 175.000 visitatori registrati. In questo caso, Ferrari ha registrato un aumento dell’11% rispetto al 2017. Ciò è stato possibile anche grazie alla mostra Il Rosso & Il Rosa che ha raccontato il legame che c’è fra le auto Ferrari e le donne.