La Ferrari F355 berlinetta di Michele Alboreto torna in vendita

Una splendida Ferrari F355 berlinetta viene offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti. Ad occuparsi della vendita all’asta, nel loro canale, ci stanno pensando gli specialisti di RM Sotheby’s. Le quotazioni della vigilia ballano da 150 mila a 190 mila euro. Sono cifre nettamente più alte di quelle di mercato. Qui, però, c’è un elemento che fa una grande differenza: questa vettura fu consegnata nuova a Michele Alboreto nell’agosto 1995, quando la sua carriera nel Circus era da poco passata in archivio. Un nome del genere scatena pulsioni emotive molto forti negli appassionati, che si traducono in rilanci più corposi.

L’ex pilota del “cavallino rampante” in Formula 1 ordinò l’auto mentre viveva a Monte Carlo. Per la carrozzeria scelse una tinta Nero Carbonio, abbinata a interni in pelle beige, per una coniugazione cromatica di sicuro effetto. Oggi questa Ferrari F355 Berlinetta si trova a Milano, città natale del suo primo (e famoso) proprietario. L’auto, con specifiche originali, si è giovata in tempi recenti di un servizio di assistenza eseguito presso la Scuderia Baldini. Indossa un nuovo set di pneumatici Bridgestone Potenza, che garantiscono un ottimo livello di grip.

Fra i punti di forza dell’esemplare, anche la certificazione Ferrari Classiche, con “Libro Rosso”, ottenuta nel mese di dicembre dello scorso anno. Questo, insieme all’eccezionale provenienza, ne fa un mezzo molto appetibile, anche oltre l’immenso potere di richiamo esercitato, di suo, dal modello. Non elevata la percorrenza accumulata nel tempo: solo 47.696 chilometri in un trentennio di vita.

La Ferrari F355 berlinetta in esame, con telaio numero ZFFPR41B000103037, viene offerta con i suoi libretti e manuali ufficiali. Come già scritto, ebbe per primo owner il grande Michele Alboreto, pilota che per cinque anni difese i colori delle “rosse” nel Circus, sfiorando il titolo nel 1985, quando giunse secondo in classifica conduttori. La consegna dell’auto all’asso lombardo avvenne l’8 agosto 1995 presso la concessionaria parigina Charles Pozzi SA. Un fatto connesso alla sua residenza di quegli anni nel Principato di Monaco.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Affascinante come una regina di bellezza, la Ferrari F355 Berlinetta fu lanciata nel 1994 in sostituzione della 348 GTB. Rispetto ad essa era più potente, tecnologica e prestazionale, oltre che meglio curata nella costruzione. Lo stile sposava un lessico più classico, riportando alcuni elementi espressivi della tradizione nel seducente gioco volumetrico dell’antesignana. Pininfarina svolse un lavoro coi fiocchi, creando un’auto incantevole.

Oltre che sensuale nei suoi scultorei volumi, questa coupé del “cavallino rampante” vantava un’efficienza aerodinamica fuori dal comune, ottenuta con una pulizia estetica da manuale. Ciò fu reso possibile dall’ottimale sfruttamento della cosiddetta “sesta faccia“, il fondo, completamente carenato e con alchimie orientate alla deportanza.

Sotto il cofano posteriore della Ferrari F355 berlinetta trova accoglienza un motore V8 aspirato da 3.5 litri di cilindrata, con distribuzione a 5 valvole per cilindro, in grado di sviluppare una potenza massima di 380 cavalli a 8250 giri al minuto. L’energia viene offerta al godimento del conducente in modo felicemente sonoro.

Incredibili le sue melodie, che accompagnano la danza dei purosangue di razza emiliana, tradotta in metriche di riferimento: accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.7 secondi e da 0 a 1000 metri in 23.7 secondi. La velocità massima si spinge nel territorio dei 295 km/h. Due i settaggi sui quali si possono regolare le sospensioni: Normale e Sport. Un modo per incrementare la versatilità della vettura. Non è difficile immaginare quale fosse il set up preferito da Michele Alboreto.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s