Terre di Canossa 2024: programma e informazioni sull’evento per auto da sogno

Si avvicina l’appuntamento con l’edizione 2024 di Terre di Canossa, in programma dal 18 al 21 aprile. I motori delle auto storiche si preparano a rombare, per un’avventura emozionante, in una cornice ambientale mozzafiato. Quest’anno verrà ricordato il centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, nei luoghi amati e vissuti dal grande compositore italiano, ritenuto uno dei maggiori operisti di sempre.

L’appeal dell’evento si è già fatto sentire su scala internazionale, richiamando tanti concorrenti stranieri. Saranno loro a dominare, numericamente, il parterre. Tre le tappe previste, con centro a Forte dei Marmi. La gara di regolarità, partendo dalla perla della Versilia, offrirà agli equipaggi la possibilità di tuffarsi nella magia della Toscana e della Liguria di Levante, con un’immersione nelle Alpi Apuane e nelle Cinque Terre.

Nessun dubbio sul fatto che questi scenari lasceranno a bocca aperta i protagonisti della manifestazione, regalando loro felici stimoli sensoriali a bordo delle loro magnifiche auto storiche. Due i raggruppamenti in cui queste ultime saranno suddivise: le “anteguerra” e quelle prodotte fino al 1990.

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events.

A queste, come successo lo scorso anno, si affiancheranno le supercar recenti e contemporanee, che arricchiranno ulteriormente la tela, con il loro fascino esotico e le loro preziose melodie meccaniche. Terre di Canossa è una kermesse di alto valore simbolico per gli organizzatori di Canossa Events, essendo stata la prima organizzata dall’azienda, oggi nella cabina di regia di alcuni degli appuntamenti automobilistici più esclusivi e prestigiosi al mondo.

L’edizione 2024 si snoderà su un percorso di circa 700 chilometri, da coprire in tre giorni. Al top l’accoglienza per i partecipanti, che potranno giovarsi di lussuosi hotel a 5 stelle e di ristoranti di provata fama nella gastronomia di eccellenza.

Questo trattamento, unito al giusto equilibrio tra strada percorsa e opportunità turistiche, è specialmente gradito a chi viene dall’estero. Sul piano “agonistico”, alla classiche prove di media e di precisione, Terre di Canossa 2024 ne affiancherà altre di abilità, per aggiungere quel tocco di adrenalina che non guasta mai.

Programma Terre di Canossa 2024

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events.

Giovedì 18 Aprile

14:00-18:00

Accredito e Verifiche presso Augustus Hotel & Resort 5*

19:30

Serata inaugurale al Twiga Beach Club Forte dei Marmi

Pernottamento presso Augustus Hotel & Resort 5* di Forte dei Marmi

Venerdì 19 Aprile

09:00

Partenza Tappa 1 da Forte dei Marmi in Piazza Marconi

09:15

Sfilata all’Aereoporto Municipale di Massa-Cinquale

10:45

Sfilata nel centro storico di Castelnuovo di Garfagnana

11:15

Coffee break al Renaissance Tuscany il Ciocco Resort

13:30

Pranzo e sfilata sulle splendide mura lucchesi

15:30

Sfilata nel centro storico di Montecarlo

16:00

Sfilata a Collodi città di Pinocchio

16:45

Coffe break ai piedi del suggestivo Ponte del Diavolo

18:15

Sfilata a Camaiore davanti alla fontana di Piazza San Bernardino

18:30

Sfilata alla Cittadella del Carnevale di Viareggio

18:45

Arrivo di Tappa presso il lungomare di Viareggio

19:00

Aperitivo e cena vista mare al Principino di Viareggio

Pernottamento presso Augustus Hotel & Resort 5* di Forte dei Marmi

Sabato 20 Aprile

08:30

Partenza Tappa 2 da Forte dei Marmi in Piazza Marconi

09:15

Sfilata a Massa nell’incantevole Piazza degli Aranci

09:45

Sfilata lungo la via del marmo per raggingere Piazza Gramsci a Carrara

10:30

Coffe break a Sarzana in Piazza Matteotti

12:00

Pranzo sul mare nella pittoresca Porto Venere

13:45

Sfilata all’Arsenale Militare di La Spezia

15:45

Coffe break a Lerici in Piazza Garibaldi

17:30

Arrivo di Tappa a Forte dei Marmi in Piazza Marconi

19:45

Beach party al Bambaissa Beach Club di Forte dei Marmi

Pernottamento presso Augustus Hotel & Resort 5* di Forte dei Marmi

Domenica 21 Aprile

08:30

Partenza Tappa 3 dall’Augustus Hotel, Forte dei Marmi

09:00

Sfilata a Massarosa in Piazza Taddei

10:15

Coffee break a Pontedera in Piazza del Mercato

11:45

Sfilata nella storica città d’arte di Pisa in Piazza dei Cavalieri

12:45

Arrivo finale presso La Canniccia Motor Club a Forte dei Marmi

13:30

Pranzo e premiazioni finali