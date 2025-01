Citroën Ami è un vero fenomeno con più di 50.000 unità vendute in Europa

Più di 50.000 unità vendute in 14 paesi, leader assoluto del mercato dei quadricicli elettrici con più di sette immatricolazioni su dieci in questa categoria i risultati ottenuti dalla Citroën Ami nei suoi primi quattro anni di commercializzazione sono sorprendenti. Un veicolo elettrico innovativo ed economico che può essere guidato a partire dai 15 anni e senza bisogno della patente di guida.

Citroën Ami ha conquistato città, zone costiere e zone rurali d’Europa, con più di 50.000 unità vendute in 14 paesi

La Citroën Ami supera pregiudizi e paradigmi offrendo una soluzione di mobilità dirompente, ecologica e molto confortevole, adattata alle esigenze delle persone. Si tratta di un quadriciclo elettrico che, per le sue caratteristiche, rientra nella categoria dei quadricicli leggeri, quindi non è necessaria la patente di tipo B, che è quella necessaria per le auto, per mettersi al volante.

Il design simmetrico, le sue dimensioni compatte e l’aria amichevole della Citroën Ami ne hanno fatto un’icona. Compatto, lungo 2,41 m e largo 1,39 m, si distingue per il suo design unico, che sfrutta al meglio lo spazio e le possibilità estetiche e pratiche della simmetria. I suoi due posti permettono di viaggiare in compagnia in un abitacolo spazioso e molto ben sfruttato, con 63 litri di capacità di carico davanti al sedile del passeggero, sufficienti per una valigia di medie dimensioni.

Con la praticità come elemento chiave del suo DNA, Citroën Ami offre un’autonomia di 75 km e una velocità massima di 45 km/h, più che sufficienti per coprire la maggior parte degli spostamenti quotidiani. Inoltre, si ricarica al 100%, molto facilmente, in sole 4 ore. Essendo un veicolo moderno garantisce un elevato livello di connettività attraverso il sistema DAT@AMI, che si controlla dallo smartphone tramite Bluetooth.

Le zero emissioni di CO 2 della Citroën Ami le consentono di accedere alle zone a basse emissioni dei centri urbani, con una guida facile e silenziosa, anche nei picchi di inquinamento. I suoi 75 km di autonomia si adattano perfettamente ai brevi tratti urbani, periurbani o rurali. Supera di gran lunga la distanza media percorsa quotidianamente nelle aree metropolitane. Il suo motore da 6 kW gli permette di raggiungere una velocità fino a 45 km/h, quindi non può viaggiare in autostrada.

Grazie a tutte queste qualità, la Citroën Ami è diventata un vero punto di riferimento. Nel 2024 sono stati registrati 15.148 ordini per questo modello in tutta Europa. Per le sue caratteristiche e prestazioni, la Citroën Ami è un veicolo che va oltre l’essere un oggetto di mobilità urbana per diventare un’alternativa per viaggiare nelle zone costiere o rurali.

Per quanto riguarda la sua offerta commerciale, la Citroën My Ami Peps rappresenta la versione di fascia alta di questo modello. Con un’estetica sportiva che invita ad avventurarsi agilmente nel traffico urbano. Il frontale è espressivo con una fascia grafica nera sotto il parabrezza animata da adesivi orizzontali giallo acido e un contorno nero attorno ai fari. Sono presenti anche elementi distintivi sul lunotto e sui passaruota. Nella parte inferiore delle porte sono stati posizionati elementi di design ad alto contrasto con forme geometriche che ricordano il mondo dei videogiochi e un grande “2” come un cenno agli sport motoristici.

All’interno, la Citroen My Ami Peps si distingue per la sua vocazione pratica, con i suoi sedili comodi e funzionali, la clip per smartphone, le reti arancioni sulla portiera, il gancio giallo per le borse e i suoi tre vani portaoggetti. La connettività è protagonista con My Connect Box, che collega il telefono cellulare al veicolo per offrire dati come chilometraggio, avvisi e informazioni di manutenzione, app di navigazione e intrattenimento. Il volante è dotato del comando My Ami Switch per passare da una funzionalità all’altra senza distogliere lo sguardo da ciò che accade in strada o sulla strada.

Se la finitura Peps corona l’offerta Citroën Ami, la sua fascia media continua ad essere rappresentata dalla versione My Ami nei colori Arancione, Grigio e Blu mentre la versione Ami rimane come opzione base. I professionisti sono fortunati con l’arrivo di My Cargo Kit, un modulo intelligente che sostituisce la versione My Ami Cargo e offre uno spazio di carico pratico e funzionale. Inoltre, può essere facilmente ripiegato per trasportare due persone.

La Citroën Ami guarda al futuro, con i punti di forza che ne hanno consolidato il successo fin dal suo lancio. Al Salone di Parigi questo sorprendente oggetto di mobilità ha presentato la sua prossima generazione, che sarà realtà dal 2025. Il suo frontale rende omaggio alla Citroën 2 CV, che viene presa a modello anche nelle striature dei parafanghi anteriori. Presenta inoltre il nuovo logo del Marchio e ha uno stile più robusto, grazie al nuovo design del paraurti.