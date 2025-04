Svelata al Salone di Parigi con un look completamente aggiornato che ne accentua il carattere e la maturità, la nuova Citroën Ami sarà disponibile per gli ordini a partire dal 6 maggio. Rimane fedele alla sua formula vincente: compatta, 100% elettrica con 75 km di autonomia, si ricarica in 4 ore da una normale presa domestica. Conducibile anche senza patente a partire dai 14 anni, la Ami è pensata per tutti, dai giovanissimi ai senior. Il design è stato reso più distintivo grazie alla nuova tinta Night Sepia e a tre nuove combinazioni di personalizzazione — Spicy, Icy e Minty — per adattarsi allo stile di ogni utente. La gamma si amplia con l’arrivo del nuovissimo Ami Buggy, ispirato al concept visionario Ami Buggy.

Citroën presenta il nuovo Ami Buggy

Precedentemente in edizioni limitate, ora chiunque può godersi i propri viaggi con spirito avventuroso a bordo di un veicolo pieno di carattere e aperto al mondo esterno. Con il suo look malizioso e avventuroso, è un invito a una mobilità divertente, giocosa e orientata al tempo libero. E per un carattere ancora più forte, Ami Buggy è disponibile nella versione acidata per eccellenza: Palmeira.

Al suo lancio, 5 anni fa, Ami ha suscitato stupore e curiosità, prima di diventare un vero e proprio fenomeno sociale. Oggi disponibile in 18 mercati e con 75.000 unità già vendute, ha avuto un impatto duraturo sul paesaggio urbano, suburbano e rurale. Oggi è leader nella micromobilità elettrica in Europa. Conveniente e innovativa, Ami rappresenta un’alternativa più sicura e confortevole ad altre forme di micromobilità, come i veicoli a due ruote o gli scooter, e in alcune aree è più accessibile dei trasporti pubblici. Venduta principalmente online, offre anche facilità d’uso con un percorso cliente molto semplice, disponibile per l’acquisto in contanti o per il noleggio a prezzi ultra competitivi.

Ami ha reinventato il mondo dei quadricicli rendendo accessibile una soluzione per una mobilità elettrica dolce, prendendo la forma di un oggetto eccentrico dall’architettura innovativa, in cui la simmetria gioca un ruolo essenziale nel suo design. Offre una soluzione semplice che prima non esisteva: agile, misura solo 2,41 m e con un diametro di sterzata di soli 7,20 m, può essere utilizzato in alcuni Paesi a partire dai 14 anni, senza patente, è sicuro, protetto dalle intemperie, può ospitare 2 persone, è facile da maneggiare e non supera i 45 km/h, ha un’autonomia di 75 km ampiamente compatibile con le esigenze quotidiane e può essere ricaricato in 4 ore utilizzando una presa standard da 220 V.

Ami ha cambiato la vita di molte famiglie, offrendo libertà e indipendenza grazie alle sue numerose qualità. Dal suo lancio, la gamma e le soluzioni Ami hanno continuato ad ampliarsi, offrendo maggiore indipendenza al maggior numero possibile di persone. Di dimensioni identiche alla generazione precedente, la nuova Ami ha un nuovo frontale e un nuovo posteriore e una personalità più decisa. Maliziosa come sempre, ha guadagnato in sicurezza e maturità.

I fari anteriori sono ora rialzati alla base del parabrezza e contornati da una decorazione nera, che conferisce un aspetto più espressivo e un nuovo equilibrio al frontale. Questi due fari sono collegati da una nuova forma a capsula, che ospita il nuovo logo del marchio in una tonalità Rouge André. Questa nuova capsula, in rilievo nello stampo, assume la forma di un ampio sorriso, rafforzando il lato gioviale e benevolo di Ami. La parte inferiore perde la sua rotondità a favore di spigoli più netti e superfici più verticali, creando paraurti laterali. Davanti alle ruote, formano cubi che ricordano i mattoncini Lego. Questi elementi rafforzano la percezione della larghezza di un’Ami meglio posizionata sulla strada e contribuiscono al carattere giocoso di Ami. Fungono da paraurti protettivi ai 4 angoli di Ami.

Questi sviluppi anteriori si riflettono anche al posteriore. La simmetria è un elemento fondamentale dell’Ami, progettata fin dall’inizio per contenere i costi riducendo gli investimenti. Porte, fascioni anteriori e posteriori, parafanghi, montanti del parabrezza e lunotti posteriori sono tutti realizzati con gli stessi stampi, contribuendo in modo significativo all’originalità della vettura.

Le fiancate della vettura presentano inoltre delle scanalature modellate nei parafanghi anteriore destro e posteriore sinistro, un omaggio alla celebre 2CV nata nel 1948, con la quale condivide la stessa filosofia di semplicità e facilità d’uso, accessibile al maggior numero di persone possibile. Ami Buggy si differenzia da Ami perché è più intrepido e avventuroso e si rivolge al mercato del tempo libero.

Senza porte e senza tetto, puoi goderti il ​​tuo tempo libero il più vicino possibile alla natura, con una piacevole sensazione di libertà. Le porte sono sostituite da cerchi in metallo nero montati su cerniere, accentuando la sensazione di essere in contatto con il mondo esterno. Tuttavia, per un utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica o stagionale, sono disponibili come accessorio coperture per porte con cerniera per isolare gli occupanti dagli elementi. Queste possono essere arrotolate e riposte facilmente quando non vengono utilizzate. Il tettuccio apribile è protetto da una capote in tela, anch’essa molto maneggevole, così puoi guidare il tuo Buggy con i capelli al vento.

Per un tocco di personalità in più, l’Ami Buggy presenta uno spoiler posteriore nero, che aggiunge un tocco sportivo. I cerchi in acciaio da 14″ hanno una finitura dorata e sono completati da un coprimozzo nero decorato con uno chevron. Il logo, invece, ha una nuova tonalità gialla.

Ami Buggy è disponibile anche in una versione fresca e vivace, Ami Buggy Palmeira, disponibile in un vivace pacchetto giallo. L’equipaggiamento interno include 3 contenitori portaoggetti colorati, 1 gancio portaborse colorato, 1 set di 2 tappetini colorati, 1 set di 2 retine colorate per le portiere, 1 rete divisoria centrale, 1 supporto per smartphone, 1 My Connect Box con My Ami Play per connettere lo smartphone al veicolo. All’esterno, 1 set di adesivi per il finestrino posteriore e un altro per i passaruota.

Questo pacchetto di colori è completato da Andy, il piccolo robot. Una vera mascotte, è la perfetta incarnazione dello spirito Ami Buggy. Questa statuetta troverà posto sul cruscotto e ti accompagnerà in tutti i tuoi viaggi, muovendo la testa al ritmo delle strade che percorri. Ami e Ami Buggy, sempre convenienti come negli ultimi 3 anni, saranno disponibili per l’ordine dal 6 maggio in Francia e in Europa.