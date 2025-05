Elena Cortesi nominata responsabile marketing e comunicazione per Jeep, Ram e Dodge in Europa

Elena Cortesi è ora responsabile di Marketing e Comunicazione e della linea di riporto funzionale per i marchi Jeep, Ram e Dodge di EE all’interno dell’Ufficio Marketing. Nel suo nuovo ruolo, Elena Cortesi riporta a Fabio Catone, Responsabile del Brand Jeep, Ram e Dodge in Europa.

Dal 2021, Elena Cortesi è responsabile della comunicazione di questi marchi presso Stellantis, dove ha ottenuto una copertura mediatica record e guidato il lancio di successo dell’Avenger, il primo veicolo 100% elettrico di Jeep, premiato come Auto dell’Anno 2023. La nuova responsable marketing e comunicazione di Stellantis per i brand Jeep, Ram e Dodge è nota per il suo pensiero strategico, la sua motivazione e la sua leadership eccezionale. È entrata a far parte dell’ex FCA nel 2017 per guidare la strategia Customer Experience e nel 2019 ha coordinato il lancio della Nuova Fiat 500, la prima auto completamente elettrica del gruppo, consolidando ulteriormente il suo ruolo chiave all’interno dell’azienda.

All’inizio della sua carriera presso Ford Motor Company e Ford Europe, ha implementato strategie di comunicazione innovative, tra cui una rivoluzionaria strategia sui social media per il lancio della nuova Fiesta nel 2008. Questo lavoro ha rappresentato un punto di riferimento nel settore e le è valso l’Automotive News Eurostar 2013 Award come miglior dirigente dei social media. Elena Cortesi succede ad Aline Germain, che passerà al ruolo di Brand Content & Marketing Operations per i marchi Jeep, Ram e Dodge nell’Europa allargata.