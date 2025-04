FIAT 500e: 10 unità donate alla Polizia greca dal gruppo PPC

Venerdì 11 aprile si è svolta una cerimonia ufficiale per celebrare la donazione di 10 Fiat 500e effettuata dal Gruppo PPC alla Polizia ellenica. L’evento ha visto la partecipazione di figure di primo piano, tra cui il Ministro per la Tutela dei Cittadini, il Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo PPC e il Capo della Polizia ellenica, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per il Paese.

Protagoniste dell’occasione sono state dieci FIAT 500e completamente elettriche, già operative come auto di pattuglia nelle strade di Atene. Questi veicoli offrono un’autonomia fino a 460 km con una sola ricarica, dimostrandosi ideali per l’utilizzo urbano grazie alla loro compattezza, maneggevolezza e alla tecnologia di propulsione all’avanguardia. Con il loro design iconico e le prestazioni efficienti, le 500e rappresentano un passo concreto verso la transizione energetica della flotta della Polizia ellenica, favorendo una mobilità urbana più sostenibile e contribuendo attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale delle forze dell’ordine.

La FIAT 500e porta a termine il suo compito offrendo tutti i benefici tipici della mobilità elettrica: funzionamento estremamente silenzioso, costi di gestione contenuti e minori esigenze di manutenzione. Queste caratteristiche contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale legato al traffico delle auto di pattuglia, favorendo una circolazione urbana più sostenibile. Inoltre, grazie ai sistemi avanzati di assistenza alla guida e alla modalità di guida monopedale, la Fiat 500e garantisce un’esperienza di utilizzo sicura, semplice e confortevole per gli agenti in servizio.

L’iniziativa di donazione da parte del Gruppo PPC, che punta a trasformare la Polizia ellenica in un esempio concreto di transizione verso l’energia verde e la modernizzazione sostenibile, è stata accompagnata anche dall’installazione di 36 stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Questa infrastruttura dedicata assicura un’autonomia operativa costante per i nuovi veicoli e rafforza l’impegno verso una mobilità pubblica sempre più efficiente e rispettosa dell’ambiente.