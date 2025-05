Ferrari 328 GTS: una tentazione irresistibile per gli amanti delle classiche

Una magnifica Ferrari 328 GTS viene offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti dagli specialisti di RM Sotheby’s. Non si tratta di un’auto dal valore collezionistico milionario, come altre trattate in questo sito, ma non è neppure una presenza ricorrente nel mondo delle vendite all’incanto. Ecco perché abbiamo deciso di occuparci di questo specifico caso.

L’esemplare in vendita fu consegnato nuovo nel mese di aprile del 1988, tramite Symbol Car SpA a Torino. Al suo attivo una percorrenza di appena 56.537 chilometri. Nel luglio 2023, l’auto è stata sottoposta a una profonda revisione meccanica da Garage Millancourt. Per lei, nel tempo, sono state eseguite operazioni di manutenzione per oltre 26 mila euro, come testimoniano le fatture e la documentazione allegata al lotto.

Ben conservata, questa Ferrari 328 GTS regala un colpo d’occhio di quelli che sanno fare la gioia degli appassionati e di tutti gli amanti dell’arte. Le linee flessuose e sportive della carrozzeria, frutto dell’arte di Pininfarina, hanno un carisma unico, che profuma della migliore tradizione del “cavallino rampante“. A valorizzarle ulteriormente ci pensa la classica verniciatura in Rosso Corsa, qui abbinata a interni in pelle nera.

Una supercar del genere, per quanto non esclusiva come altre nate a Maranello, è in grado di impreziosire qualsiasi collezione. Le stime degli specialisti, per l’esemplare oggetto del nostro articolo, ballano in un range da 90 mila a 120 mila euro, ma il prezzo è su richiesta. Ad incidere su queste proiezioni, le cure eccezionali ricevute nel tempo dal modello, che per anni ha accompagnato l’attuale venditore, ottimo custode del “prodotto”.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

La Ferrari 328 GTS destinata a passare di mano è quella con telaio numero ZFFWA20B000076663. Attualmente si trova a Parigi, in Francia, dove per diverso tempo ha gustato le atmosfere della Ville Lumière, impreziosendole. Il lancio del modello avvenne al Salone dell’Auto di Francoforte del 1985. L’esemplare proposto da RM Sotheby’s fu acquistato dal proprietario più recente nel mese di dicembre del 2022. Ha fatto parte di una collezione di pregio. Ora di appresta a cambiare casa. Sono certo che, ancora una volta, troverà un custode premuroso e attento.

L’auto in vendita risale al penultimo anno di produzione del modello. Guardando le forme della carrozzeria si capisce subito di essere al cospetto di una regina di bellezza. Immenso il suo carisma. Nata come evoluzione della precedente 308, ne costituisce un abile aggiornamento, eseguito sempre dalla stessa firma: quella del già citato Pininfarina.

Le modifiche principali, sul fronte estetico, riguardarono i paraurti, di taglio più moderno. Come riferito in un’altra circostanza, il restyling è riuscito alla perfezione, anche se il frontale è diventato più pesante di quello della progenitrice. I cerchi convessi, meno belli di quelli concavi, denotano la presenza dell’ABS sulla vettura in vendita.

Rispetto alla sorella GTB, presentata insieme a lei, la Ferrari 328 GTS regala una gamma emotiva più ampia, per la possibilità di viverne le emozioni a cielo aperto. Il prezzo da pagare è un peso più alto e una robustezza leggermente inferiore, ma nella guida stradale non ci si accorge delle differenze, quindi l’impercettibile sacrificio dinamico è ampiamente compensato dal piacere della guida en-plein air.

Bella ed affidabile, la nostra “rossa” gode della spinta di un motore V8 da 3.2 litri di cilindrata, rigorosamente aspirato, posto alle spalle dell’abitacolo. Anche la trazione, ovviamente, è posteriore, per il massimo divertimento di guida. La potenza massima offerta al piacere del pilota e del suo passeggero è di 270 cavalli. Oggi possono sembrare pochi, ma ai suoi tempi erano un dato da best in class, nel suo segmento. Questa energia, accompagnata da gradevoli melodie, spinge la Ferrari 328 GTS con un certo vigore. Per lo scatto da 0 a 100 km/h bastano 6.3 secondi, mentre in 25.7 secondi passa in archivio il chilometro con partenza da fermo. La punta velocistica si fissa a quota 270 km/h. Buona l’azione dell’impianto frenante, nelle versioni dotate di ABS, come l’esemplare in vendita.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s