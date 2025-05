Ferrari, nel 2025 cinque grandi novità che faranno impazzire gli appassionati

Dopo il debutto della radicale Ferrari 296 Speciale, versione estrema della 296 GTB, a Maranello l’attenzione è già rivolta al futuro. Il 2025 si preannuncia come un anno ricchissimo per il Cavallino Rampante, che ha in programma il lancio di ben sei nuovi modelli, di cui solo uno è stato finora ufficialmente svelato. Restano quindi cinque novità in attesa, alcune confermate, altre ancora avvolte nel mistero ma tutte capaci di far sognare.

Tra le più attese c’è la SF90 M, evoluzione dell’ibrida plug-in SF90 Stradale lanciata nel 2019. Il nuovo modello Ferrari promette di alzare ulteriormente l’asticella: si vocifera che la potenza complessiva possa superare i 1.000 cavalli, mettendola in diretta competizione con la Lamborghini Revuelto. Aerodinamica affinata e una dinamica di guida ancora più precisa faranno della nuova SF90 un riferimento tra le supercar ibride.

Novità anche per la Ferrari Roma, che si trasformerà in Roma M. Il restyling porterà piccoli aggiornamenti estetici ma potrebbe nascondere un cambiamento radicale sotto il cofano. Alcuni rumor parlano del possibile abbandono del V8 in favore di un V6 ibrido o, clamorosamente, del ritorno del V12, sempre mantenendo l’anima da gran turismo.

Il 2025 sarà anche l’anno del primo modello completamente elettrico di Maranello: la Ferrari F244. Si tratterà di un SUV coupé a zero emissioni, pensato per aprire la porta a un nuovo pubblico. Pur rompendo con la tradizione, promette di restare fedele ai valori Ferrari: lusso, prestazioni ed emozione.

E non finisce qui: circola con insistenza il nome della Ferrari SP4, ipotetico omaggio alla mitica F40 per celebrarne i 40 anni. Potrebbe essere una supercar da collezione con design neo-retro, basata sulla SF90 e prodotta in edizione ultra-limitata. L’indiscrezione più audace? L’adozione di un cambio manuale, scelta nostalgica che manderebbe in visibilio i puristi.

Infine, la Purosangue H, possibile variante ibrida del primo SUV Ferrari. Il modello manterrebbe la stessa impronta lussuosa e sportiva, ma con un più efficiente V6 ibrido biturbo, per coniugare piacere di guida e sostenibilità.