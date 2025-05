Alfa Romeo: aprile 2025 miglior mese degli ultimi 5 anni come numero di vendite in Italia

Il 2025 continua nel migliore dei modi per Alfa Romeo che in Italia ha registrato ad aprile 2025 il suo miglior mese degli ultimi 5 anni. Le immatricolazioni sono infatti aumentate del 43 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Sono state infatti esattamente 3.273 le auto immatricolate il mese scorso in Italia dalla casa automobilistica del Biscione.

Ad aprile continua il buon momento di Alfa Romeo in Italia

Alfa Romeo Junior si distingue per le sue prestazioni nel mercato, trainato dalla sua proposta ibrida ed elettrica e dal design distintivo. Con 1.775 unità immatricolate, rappresenta oltre la metà delle vendite del marchio nel mese, consolidandosi come il modello più popolare del Biscione e leader nel segmento B-SUV Premium grazie anche alla nuova versione Ibrida Q4.

Seguono gli ottimi risultati di Alfa Romeo Tonale, con 1.147 unità vendute, che continua a essere un pilastro dell’offerta del brand. Il C-SUV ha superato recentemente le 100.000 unità prodotte nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, evidenziando l’eccezionale qualità manifatturiera italiana e confermando il suo successo globale come ambasciatore del marchio, coniugando stile italiano, tecnologia avanzata e sportività apprezzata a livello mondiale.

Alfa Romeo prosegue la sua crescita anche nel bilancio dei primi quattro mesi del 2025, registrando 11.794 immatricolazioni, pari a un aumento del 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La quota di mercato raggiunge il 2,0 per cento, segnando un progresso di mezzo punto percentuale. Questo andamento positivo conferma l’efficacia della strategia del marchio milanese, che punta su una gamma profondamente rinnovata, sulla valorizzazione dell’eccellenza italiana e su un approccio moderno alla mobilità, senza mai perdere di vista il proprio spirito sportivo e la forte identità. Dunque ancora una buona notizia per il biscione che continua a crescere in tutti i principali mercati e sembra dunque aver iniziato il suo 2025 nel miglior modo possibile.