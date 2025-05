Alfa Romeo Junior e company: ecco le auto che montano il nuovo motore PureTech senza cinghia

Alfa Romeo Junior è uno dei modelli che utilizza il nuovo motore mild hybrid da 1.2 litri, un’evoluzione avanzata del precedente PureTech. Questo propulsore, conosciuto anche come Gen 3, ha subito importanti miglioramenti per risolvere i problemi legati alla cinghia di distribuzione. La soluzione è stata semplice ma efficace: è stata sostituita la cinghia con una catena di distribuzione. Questo aggiornamento ha migliorato significativamente l’affidabilità del motore, rendendolo più robusto e adatto per essere montato su una varietà di veicoli. Quali auto attualmente utilizzano questo motore e come è strutturato tecnicamente?

Alfa Romeo Junior è uno dei modelli che dispone del nuovo motore PureTech senza cinghia che pare aver risolto i suoi problemi

Sebbene l’adozione della catena di distribuzione migliori l’affidabilità del nuovo motore 1.2 mild hybrid, non lo rende immune da possibili guasti, come dimostra l’esperienza con il 1.5 BlueHDi. Tuttavia, i frequenti problemi che affliggevano il vecchio PureTech sembrano ormai superati. Il nuovo motore, abbinato a un sistema mild hybrid a 48 volt, è disponibile in diverse varianti di potenza ed è sempre accoppiato a un cambio automatico, sia nelle versioni a trazione anteriore che integrale.

Ma su quali modelli del gruppo Stellantis è installato? Tra le Alfa Romeo come detto poc’anzi c’è Alfa Romeo Junior, anche in versione 4×4. Citroën lo monta su C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 e C5 Aircross. DS lo adotta su DS 3 e DS 4, mentre Fiat lo propone su 600 e Grande Panda. Anche Jeep Avenger e Lancia Ypsilon lo utilizzano. Infine, troviamo questo motore su Opel Astra, Corsa, Frontera, Grandland e Mokka, e sulle Peugeot 208, 2008, 3008, 408 e 5008.

Sulle Jeep Renegade e Compass troviamo invece un mild hybrid più grande: si tratta del 1.5 litri quattro cilindri, lo stesso impiegato anche sull’Alfa Romeo Tonale MHEV. Nella fascia alta, Maserati propone sulla Grecale un 2.0 turbo da 250 cavalli, il più potente tra gli ibridi leggeri dell’intero gruppo Stellantis. Ma che fine ha fatto il vecchio 1.2 PureTech con cinghia a bagno d’olio? Questo motore, ormai superato rispetto alla nuova generazione con catena, resta in uso solo su alcuni modelli con cambio manuale a sei marce, o su vetture in via di aggiornamento o sostituzione, come le precedenti versioni di Peugeot 208, 2008 e Opel Corsa.