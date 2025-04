Fiat Grande Panda: in arrivo versione da 425 km di autonomia, ecco il prezzo

Fiat Grande Panda svelata lo scorso 11 luglio è disponibile per l’ordine dallo scorso 28 gennaio in tutta Europa con prezzi che partono da 18.900 euro per la versione ibrida e da 24.900 euro per quella elettrica. La vettura, come era facile ipotizzare, si sta rivelando un grande successo commerciale, con la produzione che non riesce a tenere il passo con le richieste causando non pochi problemi a Fiat presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac.

Tra fine 2025 e inizi 2026 in arrivo Fiat Grande Panda elettrica da 425 km di autonomia

A proposito di Fiat Grande Panda, oggi vi segnaliamo che è in arrivo una nuova versione elettrica con maggiore autonomia grazie alla presenza di una batteria più grande. Questa versione che forse si chiamerà “Plus”, dovrebbe garantire fino a circa 425 km di autonomia con una ricarica completa grazie alla presenza di una batteria da 54 kWh invece di quella attuale che di kWh ne ha 44. Al momento non si sa ancora in maniera esatta quando avverrà il debutto sul mercato di questa nuova versione del modello. Voci di corridoio però indicano che possa debuttare tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026.

Questa versione di Fiat Grande Panda elettrica dunque potrebbe convincere tutti coloro che sono alla ricerca di un’auto elettrica che abbia una buona autonomia e non ritengono sufficienti i 320 km garantiti dal modello attuale. Per quanto riguarda il prezzo, al momento non vi sono ancora notizie certe. Si ipotizza però questa questa versione di Grande Panda possa partire da un prezzo intorno ai 27 mila euro o forse poco meno. Questa vettura disporrà del motore elettrico da 156 cavalli, con consumi che dovrebbero essere pari a 14,3 kWh ogni 100 km.

Grazie a questa nuova versione dunque Fiat Grande Panda potrebbe conquistare ulteriori nuovi clienti andando ad aumentare le sue quote di mercato che promettono già oggi molto bene per Fiat in tutta Europa in attesa che il modello arrivi anche nel resto del mondo.