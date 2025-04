La nuova Citroën C5 Aircross è stata svelata: ecco le prime immagini ufficiali

Citroën ha presentato la Nuova Citroën C5 Aircross, completando il rinnovamento della sua gamma in meno di due anni. La nuova ammiraglia del marchio, rappresenta il meglio della gamma Citroën, che promuove gli stessi valori nel proprio territorio di riferimento: prodotti accessibili e versatili, che offrono la possibilità di scegliere tra diverse motorizzazioni, pur mantenendo un’identità forte, un comfort distintivo e una facilità d’uso.

La nuova C5 Aircross si distingue per il suo design potente e audace, studiato per offrire una solida presenza su strada

Con la nuova Citroën C5 Aircross, la casa francese inaugura una nuova dimensione nel mercato dei SUV di medie dimensioni, un segmento chiave in Europa. Questo nuovo modello spettacolare mantiene tutte le promesse del Concept C5 Aircross, presentato nell’autunno del 2024 al Salone dell’Auto di Parigi. La seconda generazione di C5 Aircross rappresenta un passo avanti sotto ogni aspetto, offrendo una risposta intelligente e completa alle aspettative dei clienti di questo segmento.

Il suo design è potente e muscoloso, ma al tempo stesso slanciato e ricco di accorgimenti aerodinamici. Il suo comfort stabilisce un nuovo punto di riferimento tra i SUV di medie dimensioni, con la sensazione di viaggiare in classe comfort in un abitacolo che offre immenso spazio nella seconda fila , oltre a un generoso volume del bagagliaio. A bordo, dà l’impressione di viaggiare in un bozzolo high-tech, con sospensioni Advanced Comfort con Smorzatori Idraulici Progressivi e un cruscotto dotato di un ampio touchscreen Cascade facile da usare.

Nuova Citroën C5 Aircross offre maggiore serenità grazie a sistemi di assistenza alla guida che semplificano la vita, come i fari anteriori Citroën Matrix LED o il Drive Assist 2.0. Offrendo una scelta di diverse motorizzazioni elettrificate per soddisfare ogni esigenza, Citroën definisce nuovi standard di libertà di movimento: oltre 100 km in modalità elettrica nella versione ibrida plug-in per gli spostamenti quotidiani in città, fino a 680 km (ciclo combinato WLTP) nella versione elettrica e oltre 900 km nella versione ibrida (ciclo combinato WLTP).

La maggior parte delle novità di Nuova Citroën C5 Aircross deriva dalla piattaforma STLA-Medium. Questa piattaforma offre una grande flessibilità sia in termini di dimensioni, con un passo più lungo per aumentare lo spazio a disposizione dei passeggeri, sia in termini di motorizzazioni, rendendola ideale sia per le versioni ibride che per quelle 100% elettriche. Il suo design intelligente permette di ospitare diverse batterie senza perdere spazio nell’abitacolo e di montare ruote di grandi dimensioni con un diametro di 740 mm e fino a 20 pollici. Inoltre, la piattaforma STLA-M offre ai clienti una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida e sistemi di connettività e infotainment di ultima generazione, rendendo la guida ancora più piacevole e senza stress. Sviluppata in Francia e assemblata nello stabilimento Citroën di Rennes, la nuova C5 Aircross sarà commercializzata nei principali mercati europei nella seconda metà del 2025.

La nuova Citroën C5 Aircross prosegue e rafforza il rinnovamento del design Citroën, offrendo uno stile audace e un aspetto possente, abbinato a un’aerodinamica e a un abitacolo ottimizzati. In un mercato dei SUV in cui vincoli architettonici e mode passeggere si traducono in modelli dal design esagerato, voluminoso e inefficiente, Citroën ha ribaltato la situazione combinando la potenza di uno stile muscoloso e deciso con l’aerodinamica di linee tese e fluide.

Con il Nuovo C5 Aircross, Citroën offre il SUV familiare di medie dimensioni più confortevole sul mercato. Gli interni del Nuovo C5 Aircross sono stati progettati secondo i principi dell’architettura “C-Zen Lounge” di Citroën, che mira a offrire una sensazione di benessere in un’atmosfera lounge, sia per i passeggeri che per il conducente. A bordo della Nuova C5 Aircross, gli occupanti sono seduti come in un salotto, con mobili e tessuti che richiamano l’allestimento degli interni, offrendo lo stesso comfort accogliente.

Il “Sofa Design” di Citroën è una plancia ariosa, lunga e orizzontale, progettata come un mobile da salotto. La parte inferiore della plancia è rivestita in un tessuto in schiuma di alta qualità che si estende fino ai pannelli delle portiere e ai sedili, creando un’atmosfera omogenea e piacevole, proprio come un vero e proprio bozzolo! È possibile scegliere tra colori chiari o scuri. I nuovi sedili Citroën Advanced Comfort rappresentano un elemento chiave del benessere a bordo e offrono un livello di comfort mai visto su C5 Aircross.

Un altro elemento chiave del comfort eccezionale di Nuova Citroën C5 Aircross sono gli Smorzatori Idraulici Progressivi delle sospensioni, che assorbono le imperfezioni della strada, regalando all’auto un’esperienza di guida da “tappeto magico”. Garantiscono un contatto ottimale tra le ruote e il manto stradale, definendo un livello di comfort perfetto per i passeggeri e, a sua volta, offrendo un’esperienza di guida piacevole.

La nuova Citroën C5 Aircross è dotata del più grande touchscreen HD centrale mai offerto da un marchio Stellantis. Con il suo design spettacolarmente leggero e verticale, sembra fluttuare davanti alla plancia, per poi scendere a cascata con un unico movimento e integrarsi perfettamente con la console centrale. Il nuovo touchscreen Cascade di C5 Aircross presenta sezioni completamente personalizzabili e fisse, per un accesso rapido e semplice alle funzioni essenziali in ogni momento.

La nuova Citroën C5 Aircross è dotata del sistema di infotainment Citroën di ultima generazione. Fino a otto conducenti possono creare un profilo personalizzato che memorizza le loro stazioni radio preferite, le destinazioni abituali, la configurazione preferita per il touchscreen centrale e molto altro.

L’integrazione dello smartphone è perfetta grazie alla connessione wireless compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. È possibile collegare due smartphone contemporaneamente tramite Bluetooth. Il caricabatterie wireless da 15 W è integrato nella console centrale in una posizione inclinata, progettata per un’ergonomia ottimale. Questo pratico vano portaoggetti è il luogo ideale per riporre lo smartphone quando si sale in auto e offre una pratica angolazione per monitorare le informazioni a veicolo fermo.

Il sistema di riconoscimento vocale “Hello Citroën” utilizza istruzioni in linguaggio naturale per regolare la temperatura interna, avviare il sistema di navigazione verso una destinazione memorizzata, selezionare una stazione radio memorizzata, effettuare una chiamata telefonica e altro ancora. Fedele al DNA Citroën, la Nuova C5 Aircross è stata progettata per rendere i lunghi viaggi più facili e confortevoli. Grazie al suo generoso passo di 2,78 m, la Nuova C5 Aircross offre uno spazio interno che la distingue e segna un netto miglioramento rispetto al suo predecessore. Questo vale in particolare per i sedili posteriori, con uno spazio per le ginocchia identico a quello dell’iconica C5 X e 51 mm più lungo rispetto a quello della precedente C5 Aircross.

L’ultima generazione di sistemi di assistenza alla guida e al parcheggio Citroën completa la gamma di tecnologie a bordo della Nuova C5 Aircross. Ad esempio, il pacchetto Drive Assist 2.0 offre comfort di guida e sicurezza eccezionali, consentendo la guida autonoma di Livello 2.

L’ampia gamma di motorizzazioni della Nuova C5 Aircross illustra la strategia multi-energia di Citroën, che riflette le diverse esigenze dei clienti, lasciandoli liberi di fare le proprie scelte e supportandoli al loro ritmo nella transizione verso l’elettrificazione.

La tecnologia Hybrid 48V coniuga una grande facilità d’uso – nessuna ricarica e un’autonomia di oltre 900 km (ciclo combinato WLTP) – con la capacità di ridurre significativamente le emissioni di CO2 , i consumi e, di conseguenza, i costi di gestione. In città, Nuovo C5 Aircross Hybrid 145 può essere guidato fino al 50% del tempo in modalità esclusivamente elettrica.

Questa tecnologia combina un motore turbo a tre cilindri da 1,2 litri e 136 CV (100 kW) di nuova generazione, sviluppato per l’ibridazione, con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 12 CV (9 kW – picco 28 CV / 21 kW) alimentato da una batteria da 0,9 kWh posizionata sotto il sedile del passeggero. Il motore elettrico è direttamente integrato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione ë-DCS6 a sei rapporti.

La tecnologia ibrida plug-in porta la Nuova C5 Aircross a un livello superiore, rendendola un punto di riferimento nella sua categoria per facilità d’uso. Offre un’autonomia elettrica di 85 km, il 33% in più rispetto alla precedente C5 Aircross, e oltre 100 km in città. Il suo capiente serbatoio da 55 litri, con un aumento del 28%, le consente di percorrere fino a 650 km in autostrada.

La tecnologia ibrida plug-in di Nuova C5 Aircross abbina un motore turbo benzina a quattro cilindri da 1,6 litri e 150 CV (110 kW) a un motore elettrico da 92 kW (125 CV), alimentato da una batteria da 21 kWh situata sotto il pianale al centro del veicolo, per una potenza combinata di 195 CV (143 kW). Il motore elettrico è integrato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione ë-DCS7 a sette rapporti. La flessibilità della piattaforma STLA-M consente a Citroën di offrire una gamma di propulsori elettrici che soddisfano le diverse esigenze dei clienti, tenendo conto di criteri chiave quali prestazioni, autonomia, velocità di ricarica e costi di acquisizione e di gestione. L’autonomia è di 520 km per la versione base e di 680 per quella top di gamma.

La nuova Citroën ë-C5 Aircross offre prestazioni di ricarica leader per la massima facilità d’uso. È dotata di serie di un caricabatterie trifase da 11 kW e, a partire dal 2026, i clienti potranno richiedere un caricabatterie bidirezionale trifase da 22 kW opzionale per tempi di ricarica più rapidi, dal 20% all’80%, con il caricabatterie di bordo standard da 11 kW particolarmente competitivo. Progettata e progettata in Francia, la Nuova C5 Aircross viene assemblata nello storico stabilimento Citroën di Rennes (Bretagna). Nell’ottica della sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale, i rivestimenti dei sedili sono realizzati con tessuti riciclati. La Nuova C5 Aircross contiene 160 kg di metalli riciclati e 47 kg di plastica riciclata o di origine biologica.