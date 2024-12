Nuova Fiat Campagnola: c’è chi immagina così il suo ritorno

Nuova Fiat Campagnola è un render concept del creatore digitale e architetto Tommaso D’Amico che nella sua pagina di YouTube nelle scorse ore ha proposto un video in cui mostra la sua ipotesi di come sarebbe una nuova generazione di questo mitico modello. Ricordiamo che all’inizio degli anni Cinquanta, la Fiat avviò, in gran segreto, lo sviluppo di un veicolo a quattro ruote motrici, destinato a rispondere alla crescente domanda di mezzi fuoristrada.

Ecco come potrebbe essere, esteticamente parlando, una nuova Fiat Campagnola

Sotto la supervisione dell’ingegnere Dante Giacosa, l’idea prese spunto dal celebre fuoristrada americano Jeep, che si era già distinto durante la Seconda Guerra Mondiale. Il progetto, inizialmente denominato “1101” e battezzato con il nome provvisorio “Alpina”, fu in seguito ribattezzato ufficialmente “Campagnola”, un nome evocativo che richiamava l’immagine robusta e versatile di un veicolo pensato per affrontare sia i terreni accidentati che le esigenze agricole e civili.

La Campagnola fece la sua prima apparizione ufficiale nel 1951 durante la prestigiosa Fiera del Levante di Bari, dove attirò immediatamente l’attenzione di esperti e pubblico. Dopo la presentazione, Fiat diede il via alle consegne della versione destinata alle forze armate, progettata per soddisfare le necessità operative del settore militare.

Quasi in contemporanea, iniziò la distribuzione della versione civile, pensata per rispondere alle esigenze di agricoltori, professionisti e appassionati di avventure su terreni difficili. Grazie alla combinazione di un design semplice ma funzionale e alle sue capacità di trazione integrale, la Fiat Campagnola divenne rapidamente un riferimento nel mercato dei fuoristrada, consolidando il ruolo della Fiat anche in questo segmento emergente. Tanto che ancora oggi in tanti si chiedono come sarebbe una nuova Fiat Campagnola.

A questa domanda ha cercato di rispondere Tommaso D’Amico con questo suo video in cui propone una versione della leggendaria Campagnola chiamata “Alger”, un nome che rende omaggio alla celebre impresa della storica traversata Algeri-Città del Capo. Questo viaggio epico ebbe luogo nel dicembre del 1951, quando due Fiat Campagnola, appositamente allestite dalla sezione Allestimenti Speciali Fiat e carrozzate dalla Savio, affrontarono e completarono l’estenuante percorso andata e ritorno tra Algeri e Città del Capo. I protagonisti di questa storica avventura furono Paolo Butti e Domenico Racca, che stabilirono un record mondiale percorrendo l’intera distanza in soli 11 giorni, 4 ore e 54 minuti, un primato che, ad oggi, rimane imbattuto e rappresenta una testimonianza dell’affidabilità e delle prestazioni di questo iconico fuoristrada.

La nuova Fiat Campagnola ispirata al design originale della storica Campagnola, reinterpreta il classico modello con una visione moderna e attuale. Il concept, pur richiamando le linee robuste e funzionali delle prime versioni, integra soluzioni contemporanee sia nell’estetica che nella tecnologia. L’abitacolo presenta un quadro strumenti all’avanguardia, arricchito da una gamma completa di accessori di ultima generazione per garantire comfort, sicurezza e prestazioni elevate.

Sotto il cofano, questa reinterpretazione della Campagnola monta un motore 2.0 turbo benzina capace di erogare ben 250 CV, abbinato a un sistema di trazione integrale 4×4 che ne assicura capacità fuoristrada superiori e prestazioni dinamiche di alto livello. Il look sportivo del veicolo è ulteriormente esaltato da dettagli esclusivi della carrozzeria, personalizzati con componenti moderni e rifiniti con una gamma di colori di tendenza, vivaci e accattivanti, che ne accentuano la personalità e lo stile audace. La nuova Fiat Campagnola Alger rappresenta, dunque, la perfetta fusione tra il glorioso passato di questa icona e le più avanzate tecnologie del presente.