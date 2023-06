Alfa Romeo Tonale entra a far parte della flotta ufficiale dei Carabinieri

Consegnata simbolicamente oggi a Roma al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la prima Alfa Romeo Tonale destinata ad entrare a far parte del parco mezzi dell’Arma. All’incontro hanno partecipato i più alti ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, del marchio Alfa Romeo e di Stellantis in Italia. Circa 400 unità del nuovo SUV di segmento C di primo lotto con una configurazione specifica sono destinate alle unità radiomobili in tutta Italia.

Presso la sede del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è stata simbolicamente consegnata la nuova Alfa Romeo Tonale Hybrid

Il modello presentato oggi è equipaggiato con un motore 1.5 ibrido (benzina/elettrico) da 163 CV, con cambio automatico TCT a 7 rapporti. Allestito nella tradizionale livrea dell’unità radiomobile (rossa e blu con tettuccio bianco), questa Alfa Romeo Tonale è dotata di armatura parziale a protezione degli agenti, cella singola per il trasporto sicuro dei detenuti, sirena elettronica bitonale e luci LED blu lampeggianti. Gli allestimenti interni sono stati ridisegnati e modificati per offrire agli ufficiali il massimo comfort e per l’inserimento di attrezzature specifiche (giubbotti antiproiettile, torce ad alta visibilità, armi lunghe, ecc.).

Si rinnova così lo storico sodalizio tra Alfa Romeo e Carabinieri, nato nel secondo dopoguerra. La sezione “Alfa Romeo in Uniforme” del Museo Storico di Arese propone un viaggio nel tempo attraverso tutti i modelli che legano il marchio alle Forze Armate italiane iniziato nel lontano 1951 con 1900 M “Matta”.

Molte di queste vetture sono oggi esposte al Museo Alfa Romeo di Arese, nella sezione “Alfa Romeo in Uniforme” ideata in collaborazione con i Carabinieri. Quest’area è stata inaugurata il 24 giugno 2020, per celebrare i 110 anni del marchio. Tonale dunque è ancora protagonista dopo l’ottimo debutto sul mercato con le vendite che hanno registrato risultati al di sopra delle aspettative secondo quanto dichiarato dai dirigenbti della casa automobilistica del Biscione.