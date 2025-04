Una DS 3 E-Tense venduta a 75.000 € nell’asta in favore della ricerca sul cancro pediatrico

La DS 3 E-Tense Antoine De Saint Exupery rende omaggio al capolavoro “Il Piccolo Principe”. Questo modello è un vero e proprio invito al viaggio e dimostra che non è necessario lasciare la Terra per cambiare il mondo.

Una DS 3 E-Tense “Le Petit Prince”, donata dalla Fondazione Antoine de Saint Exupéry per la Gioventù, ha raccolto 75.000 €

La DS 3 E-Tense Antoine De Saint Exupery, donata da DS Automobiles alla Fondazione Antoine de Saint Exupéry per la Gioventù, è il risultato di una partnership siglata tra le due entità nel maggio 2024. In quell’occasione, il Marchio presentò una collezione che portava il nome dello scrittore e aviatore scomparso 80 anni prima. DS 3, DS 4 e DS 7 erano disponibili con un’ampia gamma di motorizzazioni e caratteristiche distintive.

La DS 3 E-Tense Antoine De Saint Exupery Collection, messa all’asta, è stata donata alla Fondazione Gustave Roussy dalla Fondazione per la Gioventù Antoine de Saint Exupéry a sostegno della campagna per la “Guarigione del cancro infantile nel 21 ° secolo”. La vendita si è svolta durante una serata di gala con Brigitte Macron, il Ministro della Salute Yannick Neuder, il Prefetto di Parigi e della Regione Île-de-France Marc Guillaume, l’Amministratore Delegato di DS Automobiles Xavier Peugeot e Olivier d’Agay, Presidente della Fondazione Antoine de Saint Exupéry per la Gioventù. A tutti i partecipanti è stato chiesto di unirsi per il bene dei bambini malati di cancro.

“La cifra raccolta ieri sera all’asta della DS 3 E-TENSE 100% elettrica “Il Piccolo Principe” dovrebbe dare speranza a tutti i bambini malati di cancro. È un gesto concreto a sostegno della Fondazione Gustave Roussy, che lavora ogni giorno per trovare trattamenti efficaci per sconfiggere la malattia. Vorrei ringraziare la Fondazione Antoine de Saint Exupéry per averla promossa e, come diceva giustamente Antoine de Saint Exupéry, facciamo in modo che il sogno divori la vita di questi bambini, affinché la vita non divori il loro sogno”, ha affermato Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles

DS Automobiles ha dato un ulteriore contributo aggiungendo un evento speciale al lotto “DS Automobiles” di questa asta di beneficenza. Il vincitore della DS 3 E-Tense Antoine De Saint Exupery avrà l’opportunità unica di visitare il DS Design Studio con Thierry Metroz, Direttore del Design di DS Automobiles, e di personalizzare il suo acquisto con i designer del Marchio.

Il felice proprietario potrà quindi recarsi al DS Design Studio e sfruttare il genio dei designer di DS Automobiles per rendere il suo esemplare ancora più stimolante, proprio come la vita di Antoine de Saint Exupéry, scrittore e aviatore che ha lasciato un segno indelebile nella prima parte del XX secolo. Era presente anche Olivier d’Agay, presidente della Fondazione Antoine de Saint Exupéry per la gioventù e pronipote dello scrittore-aviatore.

“Sono lieto che DS Automobiles abbia voluto commemorare la scomparsa di Antoine de Saint Exupéry, avvenuta il 31 luglio 1944. Fa parte del patrimonio culturale francese proprio come la DS, probabilmente l’auto più geniale mai inventata. Con questa DS 3 E-Tense Antoine De saint Exupery Collection, si è trattato di tradurre l’emozione della sua opera e credo che il risultato sia molto riuscito, al tempo stesso sottile e intelligente. Unendo le forze, oggi abbiamo dato il nostro sostegno alla Fondazione Gustave Roussy nella lotta contro il cancro pediatrico, e ne sono felice”, ha dichiarato Olivier d’Agay, Presidente della Fondazione Antoine de Saint Exupéry per la Gioventù.