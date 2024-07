DS 4 Antoine De Saint Exupery, eleganza e tecnologia senza tempo

In occasione dell’80° anniversario della sua scomparsa durante un volo di ricognizione sulle coste del Mediterraneo, DS Automobiles rende omaggio allo scrittore francese Antoine de Saint Exupéry con una collezione ispirata alla sua opera letteraria su tutti i modelli della sua gamma. La DS 4 partecipa a questa iniziativa con una versione di fascia alta che incorpora dettagli basati sul suo romanzo “Correo Sur”, che racconta la vita dei piloti che erano responsabili dei voli postali all’inizio del XX secolo. Pionieri audaci che hanno aperto vie di comunicazione e gettato le basi del mondo interconnesso in cui viviamo.

DS 4: la casa francese rende omaggio alla vita e all’opera del celebre autore francese con una serie speciale

Emozione e sensazioni sono le principali protagoniste nel design della DS 4 Antoine de Saint Exupery. Questa serie speciale incorpora dettagli e finiture esclusive che la rendono un oggetto del desiderio per i collezionisti. Gli interni attirano l’attenzione sui rivestimenti, dall’aspetto inconfondibile della pelle nappa marrone Criollo, rifiniti dal dettaglio di una doppia cucitura nei toni Criollo e Terre de Cassel. Questo rivestimento, presente anche in elementi come i pannelli delle porte, strizza l’occhio ai sedili degli aerei degli anni ’20 e ’30, grande passione, insieme alla scrittura, di Antoine de Saint Exupéry. In questo modo, il suo spirito nomade e avventuroso viene trasferito agli automobilisti di oggi.

La figura e l’opera dell’autore de “Il Piccolo Principe” è molto presente in molteplici elementi come la sua firma sul cruscotto o il disegno di un aeroplano e la frase “le stelle misurano le vere distanze”, che lasciò impressa nella sua prima romanzo “Posta del Sud” (Courrier Sud). Anche il colore “Volo Notturno”, presente nella gamma delle tinte della carrozzeria e sui coprimozzi delle ruote, montate sui cerchi diamantati Siviglia da 19”, è un omaggio a “Volo Notturno” (Vol de Nuit), uno dei suoi più riconosciuti lavori.

Tutto questo in un’auto come la DS 4, che non passa inosservata nel segmento C Premium grazie al suo design innovativo che unisce stilemi diversi come l’eleganza delle berline, l’aria avventurosa dei SUV o lo spirito sportivo delle fastback e dei coupé. . Con una larghezza di 1,83 metri e grandi ruote da 720 millimetri, con una lunghezza compatta di 4,40 metri e un’altezza del tetto di 1,47 metri, le dimensioni della DS 4 sono un ottimo punto di partenza per ottenere una presenza imponente. La sua silhouette è unica nel segmento. Combina proporzioni compatte, aerodinamica, resistenza ed efficienza.

Sul frontale della DS 4 Antoine De Saint Exupery una firma luminosa innovativa brilla di luce propria. I fari sono dotati del sistema DS Matrix LED Vision che combina illuminazione matrice e direzionale. Sono completati dalle luci diurne composte da due file di LED su ciascun lato. Le DS WINGS uniscono i fari alla calandra centrale. Nella parte posteriore, le luci posteriori sono il culmine di un design spettacolare, grazie a un nuovo effetto progressivo sotto forma di squame incise al laser.

Il complemento perfetto per il lunotto, che attira l’attenzione per essere molto inclinato e per incorporare la serigrafia “Reflective Design”, una dimostrazione esterna del rinomato “savoir faire” del marchio. All’interno, l’illuminazione ambientale indiretta personalizzabile mette in risalto gli elementi più unici della cabina, oltre a creare un’atmosfera unica.

Fedele all’impegno di DS Automobiles a favore dell’ambiente, la DS 4 Antoine De Saint Exupery propone una gamma di motori che si distinguono per la loro efficienza e sostenibilità. Debutta il nuovo motore Hybrid 136 autoricaricante, che si basa sul motore benzina tre cilindri PureTech 1.2, riconosciuto per la sua affidabilità e bassi consumi.

Questa tecnologia permette di partire silenziosamente utilizzando solo energia elettrica, guidare senza emissioni di CO 2 e ricorrere al motore a benzina se è necessaria più potenza. La modalità “zero emissioni” consente un funzionamento più silenzioso, nonché un comfort senza pari e una guida fluida. Sui percorsi urbani può essere utilizzato per oltre il 50% del tragitto. Questi progressi si traducono in una riduzione di quasi il 15% dei consumi (1,2 litri in meno di carburante necessari per percorrere 100 chilometri) e in una diminuzione da 27 grammi per chilometro di CO 2 a 112 grammi per chilometro. In città la riduzione dei consumi arriva fino al 38%.