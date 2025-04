Alfa Romeo Tonale è la nuova Giulietta: e se in futuro l’erede di Tonale fosse una nuova Giulietta?

Quando è arrivato Alfa Romeo Tonale a febbraio 2022 l’allora numero uno di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato mise subito le cose in chiaro dicendo che una nuova Alfa Romeo Giulietta non ci sarebbe stata in quanto proprio Tonale avrebbe preso il posto della hatchback come rappresentante della casa automobilistica del biscione nel segmento C del mercato. Un po’ come avvenuto lo scorso anno con Alfa Romeo Junior che ha preso il posto di MiTo che non avrà una nuova generazione.

L’erede di Alfa Romeo Tonale sarà una nuova Alfa Romeo Giulietta?

Tuttavia le cose cambiano rapidamente nel mondo dei motori e si pensa già ad una nuova Alfa Romeo Tonale. Entro fine anno dovrebbe arrivare un corposo aggiornamento che servirà a rendere il modello più appetibile sul mercato nei prossimi anni. Sappiamo però già che l’attuale Alfa Romeo Tonale non avrà un a vita lunghissima infatti la sua erede arriverà tra il 2028 e il 2029. Questo con l’obiettivo di rendere l’attuale gamma di Alfa Romeo più omogenea nello stile dando a tutte le auto gli stessi elementi di design.

Tuttavia gira già da qualche tempo una voce secondo cui più che una nuova Alfa Romeo Tonale il biscione possa optare per sostituire il modello con un’altra vettura. Si tratterebbe sempre di un crossover ma con uno stile ancora più sportivo e aerodinamico e con un assetto più ribassato. Questo modello essendo così diverso dall’attuale Tonale potrebbe anche cambiare nome. Ed ecco allora che qualcuno ipotizza che dopo che Alfa Romeo Tonale ha preso il posto di Giulietta, adesso possa essere proprio una nuova Giulietta a prendere il posto di Tonale.

Ovviamente si tratta di una suggestione non essendoci alcuna notizia certa in proposito. Un fondo di verità ci potrebbe essere però in quanto il biscione ha già fatto sapere che per i suoi futuri modelli non utilizzerà nomi inediti ma nomi che fanno parte della sua storia. Ed ecco allora che una nuova Giulietta intesa come berlina fastback con caratteristiche da crossover potrebbe avere senso. Non possiamo comunque nemmeno escludere che per questa auto la casa milanese possa pensare ad altri nomi. Ad esempio si era parlato anche di Alfetta o di Brera per un futuro modello di segmento C.

Nuova Alfa Romeo Giulietta

Al momento le nostre sono semplici ipotesi. Molto dipenderà da come si evolverà la situazione di Alfa Romeo e anche da come andranno le cose per Alfa Romeo Tonale e per gli altri modelli presenti in gamma. Ricordiamo infatti che nel 2025 farà il suo debutto la nuova Alfa Romeo Stelvio mentre nel 2026 sarà la volta della nuova Alfa Romeo Giulia. Infine nel 2027 dovrebbe toccare alla nuova Alfa Romeo E-Jet che ovviamente avrà un nome diverso da questo soprannome e che riporterà il biscione nel segmento E del mercato dopo molti anni. Solo a quel punto sarà il turno dell’erede di Alfa Romeo Tonale che potrebbe essere il nuovo Tonale ma anche una nuova Giulietta.