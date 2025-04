Nuova Alfa Romeo Giulia: in un video immaginata con gli stessi spunti di design della nuova Stelvio

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà una delle prossime novità previste per la gamma del biscione. Per la precisione il suo debutto è previsto nel corso del 2026 circa un anno dopo o forse anche meno della nuova Alfa Romeo Stelvio. Di questa auto di recente sono apparsi sul web i disegni dei brevetti che probabilmente hanno anticipato quello che sarà il look definitivo o quasi di questo SUV di seconda generazione.

Ecco come sarebbe la nuova Alfa Romeo Giulia con gli stessi elementi di design visti nei brevetti di Stelvio

Sulla base di quanto visto in questi brevetti della nuova Alfa Romeo Stelvio, c’è stato chi ha deciso di realizzare un video render per mostrare come sarebbe la nuova Alfa Romeo Giulia sulla base degli stessi spunti di design visti nei brevetti di Stelvio. Dimas Ramadhan, un rinomato artista virtuale nel settore automobilistico, conosciuto per il suo canale YouTube Digimods DESIGN ha deciso di presentare la sua personale versione di come probabilmente potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Giulia.

Secondo quanto si è intuito dai brevetti di Stelvio, anche la nuova Alfa Romeo Giulia potrebbe presentare un frontale innovativo con fari doppi, accompagnati da sottili luci diurne a LED che circondano la griglia classica del radiatore, oltre a prese d’aria laterali integrate nei fari principali. Sul retro, un nuovo approccio include una doppia striscia di LED che incornicia la scritta Alfa Romeo al centro. Dimas Ramadhan ha integrato con successo questi dettagli nel suo lavoro di interpretazione della berlina Giulia.

C’è da dire però che al momento sembra incerto che la nuova Alfa Romeo Giulia possa avere una silhouette da classica berlina sedan. Questo almeno è sembrato capire da una recente intervista del numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili. Questo infatti parlando con la stampa francese ha lasciato intendere che la nuova Giulia avrebbe avuto uno stile da berlina fastback con evidenti richiami al mondo dei crossover. Ricordiamo comunque che la futura generazione nascerà su piattaforma STLA Large sarà leggermente più grande del modello attuale e arriverà sul mercato con una gamma di motori variegata che comprenderà versioni elettriche al 100 per cento e termiche. Queste ultime dovrebbero essere ibridi forse anche plug-in.