Alfa Romeo Tonale: grosse sorprese in arrivo entro fine 2025

Alfa Romeo Tonale è stato lanciato a febbraio 2022. Il SUV di segmento C della casa milanese dopo uno sprint iniziale sta subendo negli ultimi tempi un forte calo delle vendite. Questo ovviamente non lascia indifferenti i dirigenti del biscione che come anticipato dal responsabile del brand premium di Stellantis in Francia, Alain Descat, presto correranno ai ripari. Il modello di Alfa Romeo infatti entro fine anno subirà un restyling corposo che avrà il compito di renderlo nello stile più vicino alle ultime novità del biscione ed in primis al SUV compatto Junior e al futuro Stelvio e anche quello di rilanciare le sue vendite.

Entro fine anno conosceremo la nuova Alfa Romeo Tonale che subirà un profondo restyling

Alfa Romeo Tonale, che di recente ha raggiunto quota 100 mila unità prodotte, mira a rilanciarsi in grande stile sul mercato in questa sua seconda fase di carriera con l’obiettivo di garantire un buon numero di immatricolazioni in un segmento di mercato molto importante. Questo in attesa della nuova generazione, che qui vi mostriamo in un recente render del designer Alessandro Masera, il cui debutto potrebbe avvenire tra il 2028 e il 2029 secondo le ultime indiscrezioni.

Negli scorsi giorni, parlando con i francesi di Journal Auto, il numero uno di Alfa Romeo in Francia non ha esitato ad affrontare il tema: nonostante il recente aggiornamento MY25, ha dichiarato che “dobbiamo far rivivere la Tonale, perché è il perno della bilancia”. Ha poi annunciato che “sarà oggetto di restyling alla fine dell’anno”. Attualmente, la situazione della Tonale non è delle migliori, con un calo delle vendite del “-47,7% nei primi tre mesi del 2025”, principalmente legato al crollo della domanda di modelli “PHEV, plug-in hybrid”, penalizzati da nuove normative fiscali.

Si tratta senza dubbio di una notizia positiva per le fabbriche italiane, considerando che la Tonale viene prodotta a Pomigliano d’Arco, lo stesso stabilimento dove nascono anche la Fiat Panda e in futuro anche la nuova Fiat Pandina. L’aggiornamento previsto dovrebbe, almeno nelle intenzioni, dare una spinta alle vendite e assicurare così ulteriore lavoro agli operai italiani.

Guardando oltre, si parla di un possibile nuovo modello in arrivo nel 2028, anche se al momento è troppo presto per avere conferme ufficiali. Alcune indiscrezioni ipotizzano addirittura che la Tonale possa essere sostituita da un altro C-SUV o da un crossover appartenente sempre allo stesso segmento. Vedremo in proposito che novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi e anni.