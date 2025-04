Nuova Alfa Romeo Stelvio: un video offre una nuova prospettiva sullo stile che caratterizzerà il SUV

Nuova Alfa Romeo Stelvio sta per arrivare. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le immagini dei brevetti del nuovo SUV. Queste ovviamente hanno ispirato moltissimi designer indipendenti ognuno dei quali sta dando una propria forma a quanto mostrato da queste immagini. E’ questo il caso del designer automobilistico e creatore digitale Theottle che in un video ha mostrato secondo lui quale potrebbe essere alla fin fine lo stile definitivo della seconda generazione del SUV.

Ecco l’ipotesi di Theottle a proposito del look della nuova Alfa Romeo Stelvio

Diciamo subito che Theottle ha basato la sua personalissima interpretazione sulla Jeep Wagoneer S, meccanicamente affine. Infatti la nuova Alfa Romeo Stelvio condividerà la piattaforma STLA Large con Jeep Wagoneer S, Recon e Dodge Charger, essendo dunque compatibile con propulsori completamente elettrici e ibridi. Questo cambiamento significa che Maserati sarà l’ultimo marchio a rimanere ancorato alla piattaforma Giorgio, che ha debuttato con i modelli Giulia e Stelvio.

Nuova Alfa Romeo Stelvio rappresenta un importante passo avanti rispetto al modello precedente, proponendo un’evoluzione stilistica significativa, pur mantenendo quegli elementi distintivi che rendono immediatamente riconoscibile un’Alfa Romeo. Il frontale si distingue per l’iconica griglia a scudetto aggiornata e per una nuova configurazione dei gruppi ottici, ora sdoppiati: le sottili luci diurne a LED e i fari principali sono elegantemente incastonati all’interno delle prese d’aria triangolari integrate nel paraurti. La rivisitazione della griglia ha anche permesso di creare uno spazio adatto per collocare la targa in posizione centrale, un’idea ripresa dalla più compatta Alfa Romeo Junior.

Osservando il profilo laterale, la nuova Alfa Romeo Stelvio appare decisamente più elegante e dinamica. La linea del tetto si fa più fluida e affusolata, mentre la verniciatura bicolore, i cerchi in lega di generose dimensioni e le maniglie a filo con la carrozzeria contribuiscono a conferirle un aspetto più sportivo, avvicinandola visivamente al mondo delle coupé-SUV, senza tuttavia adottare un design fastback troppo marcato. Nella zona posteriore, il nuovo tratto distintivo è rappresentato dai fanali a LED che attraversano l’intera larghezza, formando una firma luminosa triangolare che si estende anche nel portellone, richiamando armoniosamente la forma della griglia anteriore.

A proposito dei motori, le prime indiscrezioni suggerivano che la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ad alte prestazioni sarebbe diventata completamente elettrica, ma informazioni più recenti indicano che il V6 biturbo da 2,9 litri rimarrà in produzione. Probabilmente un’ottima notizia per i fedelissimi di Alfa Romeo che apprezzano un po’ di brio meccanico sotto il cofano. Con un po’ di fortuna, la nuova Stelvio erediterà anche parte dell’eccellente messa a punto del telaio del modello precedente, che ha contribuito a renderla uno dei SUV più coinvolgenti da guidare. La presentazione ufficiale del nuovo Stelvio è prevista nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la prossima Giulia, si prevede che arriverà nel 2026, probabilmente abbandonando la sua tradizionale linea da berlina per un design più da crossover, con una coda da fastback.