Ecco la campagna di lancio della nuova Opel Frontera in Europa

La nuova Opel Frontera è il SUV perfetto per la famiglia, ma è diversa. Lo dimostra inequivocabilmente la campagna paneuropea a 360 gradi, che inizia oggi in Germania come campagna crossmediale. Perché mentre molte auto moderne stanno diventando sempre più complicate e costose, la Frontera offre esattamente ciò di cui la maggior parte dei clienti ha realmente bisogno: ha molto spazio, si concentra sull’essenziale, è intuitiva da usare e, soprattutto, è accessibile. In breve: il SUV elettrificato di Opel per le famiglie è pronto per le avventure quotidiane . In collaborazione con l’agenzia creativa Jung von Matt, Opel dimostra in modo divertente e ironico che la Frontera è molto più di una star dei fumetti: è un eroe quotidiano su cui i clienti possono contare.

Spaziosa, semplice, divertente: la nuova campagna europea mostra i punti di forza della nuova Opel Frontera

La nuova Opel Frontera è la supereroina di tutti i giorni che le famiglie cercavano. Con il suo design robusto, l’ampio spazio, i motori elettrificati e un prezzo accessibile, è un’auto progettata per affrontare le avventure di ogni giorno. In collaborazione con la nostra agenzia creativa, Jung von Matt, ne mettiamo in mostra i superpoteri in un modo nuovo e audace. Il risultato? La Frontera come eroica protagonista della sua stessa storia: fresca e inaspettata, e diretta ai vantaggi per il cliente del nostro ultimo lancio. Crediamo che questo posizionerà la nostra nuova Frontera nel suo target di mercato e continuerà a consolidare il tono di voce del nostro marchio, che ora le persone associano chiaramente a Opel”, ha dichiarato Rebecca Reinermann, Vicepresidente Marketing Opel e Vauxhall.

Il fulcro della campagna della nuova Opel Frontera, visibile su più canali da oggi, è uno spot di 90 secondi : un giovane padre entra in un piccolo negozio di giocattoli e fumetti. Il suo sguardo cade su un magico fumetto. In copertina: la nuova Frontera. E il fumetto prende vita. In brevi sequenze e di immagine in immagine, la Frontera mostra le sue potenzialità. I ​​pensieri del padre diventano udibili: “Così tanto spazio. Sembra facile. Si ricarica velocemente. Ottime luci. Spazio per sette. Sedili fantastici: wow!” Con il suo giocoso stile fumettistico, il cortometraggio posiziona la Frontera come la supereroina per eccellenza, pronta ad affrontare tutte le esigenze di mobilità che la vita quotidiana riserva alle famiglie.

Il vero punto di forza di Opel Frontera è la sua attenzione all’essenziale in ogni dettaglio. A partire dall’aspetto pulito e robusto, fino agli interni ariosi e versatili. L’auto brilla con soluzioni tanto intelligenti quanto pratiche. Frontera offre un bagagliaio con una capacità fino a circa 1.600 litri. Con la funzione brevettata Intelli-Seat per guidatore e passeggero anteriore, Opel rende ancora una volta le innovazioni in fatto di sedili accessibili a un’ampia fascia di clienti. Inoltre, l’infotainment e gli altri sistemi di Frontera, a differenza di molte nuove autovetture, sono facili e intuitivi da utilizzare. Ad esempio, la Frontera Hybrid, è dotata di serie di una stazione per smartphone che consente agli occupanti di utilizzare il proprio dispositivo mobile come fonte di infotainment.

Ogni Frontera è elettrificata, il che la rende altamente efficiente e al tempo stesso adatta all’uso quotidiano. Ad esempio, la Frontera Electric completamente elettrica con una potenza di 83 kW (113 CV) e una batteria da 44 kWh (capacità utile) può percorrere distanze fino a 305 chilometri (secondo WLTP 2 ) tra una ricarica e l’altra. Per ricaricare la batteria all’80%, è necessaria una sosta di soli 26 minuti presso una stazione di ricarica rapida CC da 100 kW. E con la versione “Long Range” che seguirà, in futuro saranno possibili fino a circa 400 chilometri (autonomia provvisoria, secondo WLTP ) prima che l’auto elettrica necessiti di ricarica.

Tutto ciò dimostra che la Frontera è un vero eroe quotidiano. Per la campagna non è necessario un claim o uno slogan aggiuntivo, motivo per cui i responsabili si sono deliberatamente astenuti dall’utilizzarlo. Con la Frontera, il nome dice tutto. Rappresenta il nuovo tipo di mobilità mirata, di libertà e affidabilità. Questo messaggio centrale è trasmesso dalle campagne pubblicitarie della nuova campagna Frontera, ora visibili: dagli spot televisivi, cinematografici e radiofonici, alla presenza sui social media e digitali, fino alla stampa e ai manifesti out-of-home di grandi dimensioni.

Con la sua straordinaria implementazione grafica in stile fumetto, la nuova campagna Frontera riprende anche la tonalità fresca e non convenzionale di campagne di marketing pluripremiate come “Yes, of Corsa” e “#GOGRAND”, con cui Opel e Jung von Matt hanno già posizionato con successo la piccola vettura di successo Opel Corsa e il nuovo SUV top di gamma Opel Grandland .