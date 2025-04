Nuova Opel Frontera veicolo ufficiale del FreakCon 2025 a Torremolinos

Torremolinos è da oltre 60 anni una delle mete turistiche più famose al mondo in Spagna e ora è anche il luogo prediletto dagli amanti del mondo “Friki”, poiché il 24 e 25 maggio si terrà lì, nel suo Palazzo dei Congressi, la IX edizione del FreakCon, diventando l’epicentro della cultura “geek” e dell’intrattenimento alternativo in Spagna, con oltre 30.000 m2 dedicati a tutte le sue sfaccettature. Dai fumetti e anime al cosplay, K-pop, film, programmi TV, videogiochi e giochi da tavolo. Un evento imperdibile a cui non si poteva mancare: la Nuova Opel Frontera, un SUV progettato per l’avventura e con molteplici possibilità di personalizzazione che consentono di esprimere al meglio la propria personalità.

Nuova Opel Frontera si distingue per il suo desiderio di libertà e avventura, uno spirito in linea con i supereroi e le storie protagoniste di FreakCon

In totale, si prevede che FreakCon 2025 attirerà più di 45.000 visitatori a un evento sostenuto dal Consiglio comunale di Torremolinos, dalla Giunta provinciale di Malaga e dal Governo regionale dell’Andalusia. Per questa edizione, che coincide con il “Geek Pride Day”, sono state pianificate numerose attività, tra cui workshop, concorsi, concerti e spettacoli dal vivo. Hanno già confermato la loro presenza personaggi di spicco, come il creatore di contenuti e comico Mister Jägger, Nikotxan, pioniere dell’animazione digitale in Spagna con la leggendaria serie “Cálico Electrónico”, e Tami Tamako, cosplayer ed esperta di cultura e anime giapponesi.

La nuova Opel Frontera è il veicolo ufficiale del FreakCon 2025, grazie alle sue prestazioni e alle sue caratteristiche che invitano a vivere le storie più incredibili, e alla sua ampia varietà di colori, finiture e dettagli che consentono a tutti di scatenare la propria immaginazione e personalità in una dimostrazione di “orgoglio geek”.

Fin dalla prima Opel Frontera del 1991, uno dei primi SUV prodotti in Europa, questo nome leggendario è stato associato a concetti quali libertà, avventura, spazio e comfort. La nuova Opel Frontera rompe gli schemi e diventa la nostra supereroina, portando questi valori ancora oltre, aggiungendo connettività e scelta. Potrete scoprirlo dal vivo al FreakCon il 24 e 25 maggio, oltre ai concorsi e alle altre sorprese che il marchio Opel ha in serbo per voi.

Con la nuova Opel Frontera potrai portare tutti i tuoi amici al FreakCon, perché questo modello offre la possibilità di scegliere tra 5 e 7 posti, adattandosi facilmente a qualsiasi situazione. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Opel Frontera, nelle sue versioni elettriche, ha un’autonomia fino a 300 km senza ricarica, secondo il protocollo WLTP. Nel medio termine sarà disponibile un motore a batteria con capacità maggiore, che consentirà un’autonomia di oltre 400 km. Per quanto riguarda i propulsori ibridi (MHEV), la Frontera offre una potenza combinata di 110 CV e 145 CV. Una gamma completa in grado di coprire esigenze molto diverse,

Gli interni della nuova Opel Frontera sono progettati per offrire spazio e comfort ogni giorno. Il suo spazioso bagagliaio da 460 litri, espandibile a 1.600 litri, offre infinite possibilità, rafforzate dalle barre portatutto che, lungi dall’essere un elemento decorativo, permettono di caricare fino a 240 kg. Inoltre, l’interno è ricco di spazi e soluzioni intelligenti affinché ogni oggetto di uso quotidiano trovi il suo posto.