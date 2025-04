Ram partecipa ad Agrishow 2025

Ram ha confermato la sua presenza ad Agrishow 2025, che si terrà dal 28 aprile al 2 maggio nella città di Ribeirão Preto, nell’entroterra dello stato di San Paolo. Agrishow riunisce soluzioni per tutti i tipi di colture e tutte le dimensioni di proprietà, oltre a essere riconosciuta come palcoscenico per il lancio delle principali tendenze e innovazioni per l’agroalimentare.

La presenza alla più grande fiera agricola del Paese è una costante per Ram dal 2018 e si rinnova anche quest’anno

Da quando si è affermato sul suolo brasiliano, il marchio di Stellantis ha conquistato la fiducia del mondo agroalimentare con pick-up che rappresentano l’apice della combinazione di forza, capacità, tecnologia e lusso. La presenza alla più grande fiera agricola del Paese è una costante dal 2018 e si rinnova anche quest’anno, che segna la 30a edizione della fiera.

Presso l’esclusivo stand Ram, i visitatori potranno scoprire tutti i dettagli dei pick-up che compongono l’attuale gamma di prodotti, come il Rampage, che ha recentemente vinto il suo 25° premio nella stampa specializzata con la vittoria del premio Best Reseller, organizzato dalla rivista Quatro Rodas, nella categoria Intermediate Pickup. Per la gamma 2025, il fiore all’occhiello del modello è la nuova versione Big Horn, equipaggiata con il nuovo motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia e che diventa la porta d’accesso all’universo Ram, oltre all’aggiunta di ADAS L2+ di serie per le versioni Rebel, Laramie e R/T.

Saranno disponibili per i test drive il nuovo 1500, spinto dal potente motore Hurricane 6 3.0L Biturbo da 426 cavalli e 635 Nm (64,8 Kgfm) di coppia, e l’imponente 3500, top di gamma della famiglia Heavy Duty, capace di trasportare fino a 1.752 kg e trainare oltre 9 tonnellate. La Rampage è presente al test drive anche nelle versioni Rebel 2.2 Turbodiesel e R/T, equipaggiate esclusivamente con il motore 2.0 Hurricane 4 Turbo Benzina, da 272 CV di potenza e 400 Nm di coppia.

Oltre alla linea 2025, i visitatori dello spazio esclusivo del marchio all’Agrishow troveranno prodotti esclusivi Ram Store e scopriranno di più su Ram Connect, una piattaforma di connettività che consente ai proprietari di controllare da remoto i loro pick-up, con report e informazioni sullo stato del veicolo, avvisi di guida, un assistente virtuale integrato nel veicolo, tra le altre funzionalità che migliorano ulteriormente l’impareggiabile potenza che solo l’unico marchio di pick-up premium sul mercato può offrire.