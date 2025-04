Fiat e Abarth negli Stati Uniti, cronaca di un addio annunciato

Nel 2025, Stellantis sembra sempre più simile a un grande agglomerato di marchi in declino, con Fiat in particolare che dà segnali di vita quasi inesistenti Oltreoceano. Con meno di 500 unità vendute negli Stati Uniti nel primo trimestre dell’anno, il destino del brand (insieme ad Abarth) appare segnato, rievocando l’amaro ritiro dal mercato americano avvenuto nel 1983, causato da problemi di corrosione, vendite in caduta libera e reclami sulle garanzie.

È ormai solo questione di tempo prima che Fiat chiuda nuovamente i battenti negli States. Tuttavia, ciò che Fiat lascerà dietro di sé stavolta ha ben poco a che vedere con i non rimpianti modelli come Strada, Super Brava, Spider 2000 e X1/9. Della seconda avventura americana del marchio emergono due vere perle destinate a diventare oggetti da collezione: la 500 Abarth e la 124 Spider Abarth.

La 500 Abarth, prodotta tra il 2012 e il 2019, è spesso sottovalutata e fraintesa. Con il suo motore MultiAir turbo da 1.4 litri e 160 cavalli, non spiccava per prestazioni assolute, ma conquistava con il suo carattere frizzante e l’inconfondibile sound di scarico, definito da Car and Driver “quasi illegale” per volume e aggressività. Agile nel traffico, ma nervosa nelle curve strette, è ora disponibile a prezzi sorprendentemente bassi, con molte che si trovano sotto i 10.000 dollari, rendendola un’occasione imperdibile per chi cerca una piccola sportiva piena di personalità.

Accanto alla 500, brilla anche la 124 Spider Abarth, lanciata nel 2016 e prodotta fino al 2020. Derivata tecnicamente dalla Mazda MX-5 ND, ma con motore e design italiani, unisce il fascino classico della 124 Spider originale agli standard moderni. Nonostante solo 21.000 esemplari siano arrivati in strada globalmente, la 124 Spider Abarth si distingue per dettagli come il cofano nero opaco, i sedili Recaro in Alcantara e il badge dello Scorpione. Anche in questo caso, i prezzi restano contenuti, con molte 124 Abarth si trovano ancora al di sotto dei 20.000 dollari.

Per chi ama le auto che raccontano una storia e offrono emozioni autentiche alla guida, sia la 500 Abarth che la 124 Spider Abarth rappresentano per gli americani due possibili investimenti emozionali e, probabilmente, futuri classici.