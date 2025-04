Stellantis: non solo Maserati e Alfa Romeo, ecco gli altri brand che rischiano grosso

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che Stellantis sta valutando cosa fare in futuro con Maserati e Alfa Romeo. E’ stata interpellata anche la società di consulenza McKinsey che dovrà fornire i propri suggerimenti se cedere, scorporare o rilanciare i due brand. Ma questi non sono gli unici marchi che non fanno dormire sonni tranquilli alla dirigenza del gruppo automobilistico. Anzi ci sono alcuni brand che forse sono addirittura ancora più a rischio e che potrebbero sparire o essere venduti.

Ecco quali sono i brand di Stellantis che rischiano maggiormente per il futuro

Ci riferiamo ad esempio a Chrysler che non lancia un nuovo modello da molti anni e le future novità rimangono per adesso un qualcosa di molto nebuloso. Al momento la sua gamma è composta da un solo modello e cioè la minivan Pacifica. Questo nonostante si tratti di uno dei marchi automobilistici americani più famosi e antichi. Tra i marchi di Stellantis non se la passa bene nemmeno DS Automobiles che non riesce ad ingranare nel segmento premium del mercato auto nonostante i grossi sforzi e le tante novità lanciate sul mercato. Anche Lancia come sappiamo non dorme sonni tranquilli con la nuova Lancia Ypsilon che fatica a vendere in Europa. Si spera che le cose possano migliorare con l’arrivo delle nuove Lancia Gamma e Delta. Secondo alcuni però la nuova Delta in arrivo nel 2029 potrebbe essere una sorta di canto del cigno per il marchio italiano.

Se la drammatica situazione che questi marchi stanno attraversando non verrà invertita una volta per tutte, Alfa Romeo e Maserati finiranno per diventare le prime di una lunga lista di aziende ad essere “sacrificate” per garantire la sopravvivenza di Stellantis. Il gruppo potrebbe optare per una cessione con le case cinesi pronte a fare follie per i due famosi marchi che ormai da troppo tempo non riescono a trovare la loro strada nel segmento premium del mercato auto.