Nuova Alfa Romeo Stelvio: prime immagini senza veli dai brevetti

Nuova Alfa Romeo Stelvio sta per arrivare e nel frattempo sul web trapelano i possibili brevetti del modello che mostrano per la prima volta la seconda generazione del SUV di segmento D senza veli. Al momento non è certo che si tratti della versione definitiva del SUV potendo trattarsi di uno dei progetti che Stellantis potrebber aver realizzato per definire il design del nuovo modello del biscione. Infatti già in passato è accaduto che Alfa Romeo abbia depositato brevetti che poi si sono rivelati non quelli della versione definitiva ma di una delle prime versioni del modello su cui poi si baserà la versione definitiva.

Trapelano i brevetti della nuova Alfa Romeo Stelvio: sarò così la versione definitiva del SUV di seconda generazione?

Non sappiamo se si tratti della versione definitiva della nuova Alfa Romeo Stelvio però sembra assai certo che quello che vediamo in queste immagini assomigli molto a quella che dovrebbe essere la versione definitiva del SUV sulla base dei recenti avvistamenti del prototipo camuffato che hanno dato origine a tutta una serie di render che vi abbiamo mostrato nel corso degli ultimi giorni. La somiglianza col prototipo avvistato in Svezia è davvero marcata anche se ovviamente alcuni elementi estetici che vediamo nei brevetti potrebbero essere stati affinati in fase di realizzazione della versione definitiva che sarà mandata in produzione il prossimo anno.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà svelata entro fine anno con gli ordini e la produzione che invece saranno avviati entro la metà del prossimo anno. Il SUV sarà prodotto presso lo stabilimento di Cassino su piattaforma STLA Large dove poi entro la fine del prossimo anno arriverà anche la nuova Alfa Romeo Giulia.

La Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la prima auto di Stellantis a disporre dell’innovativa architettura digitale Stla Brain, caratterizzata da intelligenza artificiale e una vasta gamma di funzioni avanzate. I motori proposti copriranno una varietà di opzioni, dalla versione completamente elettrica fino alle ibride meno potenti attualmente in fase di valutazione a Torino. Si prevede l’introduzione di versioni full hybrid, con evoluzioni probabili anche verso modelli plug-in nel futuro.

Le dimensioni dovrebbero aumentare leggermente per migliorare lo spazio interno, ma è certo che il piacere di guida è stato prioritario fin dalle prime fasi di sviluppo, come hanno confermato i responsabili coinvolti nel progetto. Infine segnaliamo che sebbene la presentazione ufficiale molto probabilmente avverrà nell’ultima parte dell’anno non si esclude che il prossimo 24 giugno, giorno in cui Alfa Romeo festeggia i suoi 115 anni, vi possa essere un’anteprima del modello con le prime immagini senza veli.