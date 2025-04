Nuove Alfa Romeo Stelvio e Fiat Pandissima: a maggio idee più chiare su design e motori, per i prezzi invece dovremo aspettare

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in un recente render di Kolesa, e nuova Fiat Pandissima, faranno il loro debutto nel corso dei prossimi mesi. Mentre per Pandissima sappiamo che debutterà in estate in quanto lo ha confermato di recente il CEO di Fiat Francois, ancora incerta la data di debutto della nuova Stelvio. Secondo alcuni il prossimo 24 giugno avremo un primo assaggio del suo design anche se forse per la presentazione completa dovremo aspettare fine anno. Questo in quanto la produzione non inizierà prima di metà del 2026 e gli ordini si apriranno pertanto solo l’anno prossimo.

A maggio importanti aggiornamenti per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Fiat Pandissima

Secondo i soliti bene informati comunque per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Fiat Pandissima il mese di maggio che sta per arrivare sarà molto importante. Infatti nel corso del prossimo mese saranno rivelati alcuni importanti aggiornamenti relativi a questi modelli. Questi dovrebbero riguardare principalmente il design delle due nuove vetture di Stellantis.

Non escludiamo l’apparizione sul web delle prime immagini senza veli o quanto meno dei prototipi con molte meno camuffature. Ricordiamo che la Pandissima nascerà su piattaforma smart car di Stellantis sarà lunga circa 4,4 metri e avrà forme squadrate e ampi spazi interni. La nuova Stelvio nascerà su piattaforma STLA Large sarà prodotta a Cassino e avrà le sembianze di un SUV quasi coupeggiante con dimensioni leggermente maggiori rispetto all’attuale generazione.

Inoltre si dice anche che avremo le idee più chiare sulla gamma dei motori. In realtà per quanto riguarda la nuova Fiat Pandissima non ci sono molti dubbi. Sappiamo infatti che avrà gli stessi motori di Grande Panda e che arriverà sul mercato con una versione ibrida e con una elettrica. Il benzina invece sarà previsto solo per alcuni selezionati mercati ma non l’Italia purtroppo.

I maggiori dubbi riguardano invece la gamma di motori della nuova Alfa Romeo Stelvio. Infatti se inizialmente si pensava che il SUV di seconda generazione sarebbe stato solo elettrico, il nuovo CEO di Alfa Romeo Santo Ficili ha confermato la presenza di una o più versioni termiche. Si dovrebbe trattare di motori ibridi si discute ancora su quali motori termici faranno parte della gamma. dovrebbe esserci spazio anche per il mitico V6 della Quadrifoglio.

Se a maggio dunque arriveranno rivelazioni importanti per quanto riguarda soprattutto il design ma forse anche i motori, per i prezzi invece ci sarà ancora da aspettare. Per la nuova Fiat Pandissima saranno rivelati entro fine anno quando si apriranno gli ordini. Per quanto riguarda invece la nuova Stelvio si dovrà aspettare il 2026. Vedremo dunque che aggiornamenti arriveranno a proposito di questi due attesi veicoli destinati ad avere un ruolo molto importante all’interno delle rispettive gamme. Infatti da molto dipenderà il successo dei due marchi e l’auspicato aumento di vendite e quote di mercato a livello globale. Infatti entrambe le vetture saranno vendute in quasi tutto il mondo e dunque sono pensate per fare bene un po’ ovunque.