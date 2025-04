Fiat Pandissima: prezzi e motori in linea con Grande Panda o ci saranno sorprese?

Fiat Pandissima debutterà nei prossimi mese e forse già a maggio o giugno avremo le prime immagini senza veli. Si tratterà di un crossover di segmento C secondo modello della famiglia Panda dopo la Grande Panda che nascerà sulla stessa piattaforma smart car e condividerà anche la stessa gamma di motori. La vettura dovrebbe essere svelata a luglio secondo noi il 4 o l’11 luglio, due date importanti per la casa torinese.

Ecco secondo noi come saranno i prezzi di Fiat Pandissima

A proposito di Fiat Pandissima che come sappiamo sarà un crossover dalle linee di design squadrate lungo 4.4 metri e con uno stile che sarà molto vicino a quello di Fiat Grande Panda sia all’esterno che all’interno, ci si chiede se i prezzi saranno in linea con quelli di Fiat Grande Panda o se ci saranno sorprese. Ovviamente essendo ua vettura di categoria superiore ci aspettiamo prezzi più elevati ma non esageratamente.

Se Grande Panda parte da 18.900 euro per la versione ibrida in allestimento Pop ci aspettiamo che invece il prezzo di partenza della Pandissima possa essere intorno a 20.900 euro o 21.900 euro. Per quanto riguarda la versione con motore elettrico che in Grande Panda è pari a 24.900 euro qui invece si potrebbe partire da 26.900 euro o 27.900 euro. Inoltre ricordiamo che questa auto avrà anche una versione a 7 posti che probabilmente costerà qualcosina in più.

Per quanto riguarda la gamma dei motori è probabile che non ci saranno grosse differenze. Qualcuno ipotizza che magari possa essere introdotta la versione con motore a benzina come per la C3 Aircross ma secondo noi alla fine questo avverrà solo in alcuni selezionati mercati cosa che dovrebbe avvenire anche con Fiat Grande Panda. Purtroppo però difficilmente l’Italia sarà tra questi. Per il resto ormai manca davvero poco al suo debutto con la commercializzazione che come confermato dal CEO di Fiat Olivier Francois avverrà sicuramente entro la fine del 2025. La vettura dovrebbe essere prodotta a Kenitra in Marocco ma si attendono conferme ufficiali da parte di Fiat.