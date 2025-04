Nuova Alfa Romeo Stelvio: nuova ipotesi di stile, ecco quando saranno svelati i prezzi

Nuova Alfa Romeo Stelvio è uno dei modelli sulla bocca di tutti in questo momento. Infatti manca davvero poco al suo debutto. Si vocifera che una anteprima del modello possa esserci già il prossimo 24 giugno anche se poi la presentazione ufficiale potrebbe avvenire più avanti nel corso dell’anno. Questo in quanto la produzione e le vendite si apriranno nel corso del prossimo anno.

Ecco un’altra ipotesi relativa al design della nuova Alfa Romeo Stelvio di cui forse avremo una gustosa anteprima in estate

Nel frattempo nelle scorse ore il sito Kolesa ha pubblicato un render che immagina come sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio sulla base dei recenti avvistamenti del prototipo camuffato. Si tratta di una creazione del designer automobilistico e creatore digitale Nikita Chuicko conosciuto sul web anche con il nome d’arte di Kelsonik. Si tratta di una nuova ipotesi stilistica che diverge leggermente da altre che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi pubblicate da altri siti importanti come Motor.es in Spagna o L’Automobile Magazine in Francia. Anche questa riprende per sommi capi alcuni elementi di design che già erano emersi in precedenza come caratteristiche del futuro modello anche se li sviluppa in una maniera leggermente diversa specie al posteriore.

Anche in questo render la nuova Alfa Romeo Stelvio conserva l’iconico design della casa automobilistica del biscione, con una nuova griglia e uno scudetto dallo stile simile a quello di Alfa Romeo Junior. Sebbene il nuovo look possa non piacere a tutti, il frontale integra i fari principali nel paraurti inferiore, mentre i LED diurni sono posizionati più in alto. Le linee muscolose del frontale si estendono fluidamente lungo i fianchi, culminando in un posteriore dal taglio sportivo “sportback”, visibilmente allungato rispetto ai modelli precedenti, almeno secondo le immagini renderizzate.

Altro aspetto a cui molti danno importanza è quello relativo ai prezzi. Infatti in tanti si chiedono se la nuova Alfa Romeo Stelvio avrà prezzi in linea con quelli dell’attuale modello o ci sarà un’ulteriore crescita che renderebbe il veicolo ancora più esclusivo e non per tutti. Supponiamo che i prezzi saranno comunque in linea con quelli della concorrenza diretta e consoni al segmento premium del mercato auto. Per il listino prezzo però ci sarà ancora da aspettare. Infatti non crediamo che nell’anteprima di questa estate saranno rivelati e nemmeno quando l’intera gamma di Stelvio verrà svelata entro fine anno.

Sembra logico pensare che i prezzi saranno rivelati non appena si apriranno gli ordini per la nuova Alfa Romeo Stelvio cosa che come sappiamo accadrà nel corso del primo trimestre del 2026 con la produzione che invece dovrebbe partire entro la prima metà del prossimo anno. A quel punto conosceremo i prezzi dell’intera gamma che di certo avrà varie versioni per soddisfare le esigenze di quanti più clienti. Ci sarà una versione base da poco meno di 300 cavalli e una versione top di gamma che originariamente doveva essere solo elettrica ma di cui si dice che invece alla fine possa conservare il motore V6 anche se forse con qualche forma di ibridazione. Una versione elettrica top di gamma con due motori potrebbe invece arrivare a circa 950 cavalli di potenza.

Ricordiamo infine che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large e che sarà affiancata oltre che dalla nuova Alfa Romeo Giulia e dalla Maserati Grecale forse anche da un altro modello del biscione ma più avanti.