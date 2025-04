Dodge Charger Daytona vince il premio Wards 10 Best Interiors and UX Award

Gli interni ispirati alle prestazioni e le funzionalità dell’esperienza utente della Dodge Charger Daytona di nuova generazione vincono il premio Wards 10 Best Interiors and UX technology. La muscle car più veloce e scattante al mondo vanta anche una delle migliori esperienze utente in termini di interni ed esperienza tecnologica del 2025, aggiudicandosi il premio Wards 10 Best Interiors and UX.

Gli interni della nuova Dodge Charger Daytona sono progettati per le prestazioni e per esprimere il DNA del brand

Dall’abitacolo incentrato sul guidatore, alla leva del cambio con impugnatura a pistola, al volante sportivo con design a parte superiore e inferiore piatta, al quadro strumenti digitale, al pulsante PowerShot, ai sedili con poggiatesta fissi e schienale alto e all’illuminazione Attitude Adjustment disponibile che definisce il tono con 64 opzioni di colore, gli interni della nuova Dodge Charger sono progettati per le prestazioni e carichi del carattere Dodge.

“Gli interni della Charger Daytona combinano tutto ciò che ci si aspetta da un veicolo elettrico con il rispetto per la tradizione di un’iconica muscle car”, ha dichiarato Gary Vasilash, giudice Wards 10 Best Interiors & UX. “Non è stata un’impresa facile, ma ci sono riusciti in un modo che renderà entusiasti gli appassionati di veicoli elettrici e la Brotherhood of Muscle”.

Il touchscreen centrale da 12,3 pollici di serie della nuovissima Dodge Charger Daytona è dotato del pluripremiato sistema di infotainment Uconnect 5 con CarPlay/Android Auto wireless e Dodge Connected Services. Le pagine dedicate ai veicoli elettrici condividono informazioni sul flusso di potenza, sullo stato di rigenerazione della batteria e sullo stato di carica. Le pagine dedicate alle prestazioni, ai veicoli elettrici e alle modalità di guida offrono ai conducenti un facile accesso ai tempi di percorrenza, al programma di ricarica e alla possibilità di personalizzare lo scarico Fratzonic Chambered Exhaust , in attesa di brevetto. I conducenti possono anche registrare e analizzare una giornata in pista tramite il Drive Experience Recorder (DxR) disponibile.

“L’intera vettura esprime ‘muscoli’ e lo dimostra con il suono, la furia e lo stile da auto sportiva a ogni curva: il rombo proveniente dai terminali di scarico Fratzonic, la solida leva del cambio a pistola, l’abitacolo incentrato sul guidatore, l’illuminazione avvolgente e lo stile dei pannelli delle portiere e del cruscotto, le finiture in fibra di carbonio”, ha affermato Bob Gritzinger, giudice del premio Wards 10 Best Interiors & UX. “C’è tutto, insieme a un feedback tattile fresco e funzionale dai comandi. La sorpresa più grande arriva quando si apre il portellone posteriore, rivelando un’area di carico enorme e utilizzabile.”

La funzionalità segue la forma e gli interni della nuovissima Dodge Charger Daytona offrono la praticità di un carico e di una capacità di carico posteriore ai vertici della categoria nel suo design da muscle car con “portellone nascosto” elettrico, con sedili posteriori completamente abbattibili. L’area di carico posteriore misura il 133% in più di volume di carico rispetto alla Charger precedente. L’area “frunk” offre ulteriori 1,5 piedi cubi di spazio di carico.

“La Dodge Charger Daytona di nuova generazione è completamente nuova, basata sulla nuova piattaforma STLA Large, con nuovi propulsori multi-energia, oltre a nuovi design esterni e interni e sistemi di esperienza utente”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Questo riconoscimento da parte di Wards per aver offerto una delle migliori esperienze utente in termini di interni e tecnologia è una vera e propria testimonianza del team che ha progettato, sviluppato e creato una nuovissima Charger che ha l’aspetto, il suono, le sensazioni e la guida di una Dodge”.

Il concorso annuale Wards 10 Best Interiors & UX valuta gli interni dei veicoli nuovi o profondamente riprogettati e le tecnologie di esperienza utente, con punteggi basati su una varietà di parametri, tra cui design ed estetica, comfort, materiali, finiture, connettività e infotainment, display e comandi, nonché contenuti e valore ADAS. Per i premi del 2025, sono stati valutati 34 veicoli. La cerimonia di premiazione dei Wards 10 Best Interiors & UX 2025 si terrà il 5 giugno 2025, durante la conferenza AutoTech: 2025 (3-5 giugno 2025) presso il Suburban Collection Showplace di Novi, Michigan.