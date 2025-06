Stellantis annuncia cambiamenti nel suo team marketing in Argentina

Stellantis Argentina ha appena nominato Agustín Allocco nuovo responsabile del Performance Marketing per i marchi Stellantis nel Paese, mentre Sebastián Gimenez ricoprirà il ruolo di direttore marketing per la regione sudamericana.

Con oltre 14 anni di esperienza in Stellantis, Agustín Allocco è stato nominato Head of Performance Marketing per Stellantis Argentina, assumendo la guida dei team di marketing locali per tutti i marchi del gruppo nel Paese e rispondendo direttamente a Martín Zuppi, Presidente di Stellantis Argentina.

Agustín ha conseguito una laurea in Pubblicità e Comunicazione Sociale presso l’Università di Salvador. Lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di Content Manager all’interno del Dipartimento Marketing per i marchi Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep Peugeot e RAM. Nel corso della sua carriera in azienda, ha ricoperto altri incarichi in ambito pubblicitario, marketing digitale e strategia di marca a livello nazionale e regionale. In questo nuovo ruolo, Allocco guiderà una visione incentrata su performance, innovazione e utilizzo intelligente dei dati per ottimizzare il percorso del cliente e l’efficacia degli investimenti di marketing nel nostro Paese.

Sebastián Giménez, che fino ad ora ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing di Stellantis Argentina, diventerà Direttore Marketing di Stellantis Sud America, riportando direttamente a Olivier Francois, CMO di Stellantis Global. In questo ruolo, Sebastián sarà responsabile dei contenuti, dello storytelling e dei social media per tutti i marchi dell’azienda in Brasile, Argentina, Cile e altri 17 paesi della regione.

Sebastián Gimenez ha conseguito una laurea in Pubblicità e diversi master in leadership, management e business. Lavora in azienda dal 2019, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing per i marchi Fiat, Jeep e RAM. Successivamente, con la creazione di Stellantis, ha aggiunto i marchi Peugeot, Citroën e DS. In precedenza, ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in Marketing e Comunicazione presso altre aziende del settore.