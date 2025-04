Alfa Romeo Junior: eccola con la divisa della polizia locale

Nelle scorse ore Bertazzoni Veicoli Speciali ha consegnato una nuova Alfa Romeo Junior alla polizia locale di Boves, comune in provincia di Cuneo. Si tratta di una versione che è stata appositamente allestita per i servizi operativi dall’azienda che è leader in Italia per quanto riguarda la trasformazione dei veicoli destinati alle forze dell’ordine. Questa unità è dotata di motore Hybrid 1.2 da 136 cavalli. L’allestimento da cui si è partiti per realizzare questa speciale versione di Junior è l’allestimento “Speciale“.

La polizia di Boves da il benvenuto nella sua flotta di auto alla sua prima Alfa Romeo Junior

Tra le caratteristiche peculiari dell’Alfa Romeo Junior allestita per la Polizia Locale di Boves spicca il sistema di segnalazione luminosa a LED “Folgore”, elegantemente integrato nel design della vettura. Il vano bagagli è stato riorganizzato con il pratico Mobility Kit, studiato per il trasporto ordinato e funzionale delle attrezzature operative. L’aspetto estetico è valorizzato dalla livrea ufficiale con le tradizionali bande bianco-verdi e il logo della Polizia Locale, che si armonizzano sorprendentemente bene con le linee dinamiche e compatte del B-SUV del biscione.

Questo allestimento speciale è il frutto di una stretta collaborazione con il Comando della Polizia Locale di Boves, che ha partecipato attivamente sia nella fase di progettazione sia in quella di collaudo, fornendo preziose indicazioni pratiche. Il risultato è un veicolo perfettamente equipaggiato per rispondere alle esigenze quotidiane delle forze dell’ordine, garantendo efficienza durante i servizi di pattugliamento, controllo del territorio e intervento tempestivo.

Questa è la seconda unità di Alfa Romeo Junior consegnata alla polizia locale da Bertazzoni che nei mesi scorsi aveva già realizzato un modello per la polizia locale del comune di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari. Ricordiamo che questo SUV compatto è la nuova entry level della casa milanese. Il modello ha riportato Alfa Romeo nel segmento B del mercato dopo l’addio nel 2018 di Alfa Romeo MiTo. Le vendite fino a questo momento stanno regalando grosse soddisfazioni alla casa milanese con oltre 30 mila ordini e il record di immatricolazioni a marzo 2025 in Europa.