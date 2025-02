Alfa Romeo Junior: ecco il primo esemplare in divisa per la Polizia Locale

Dopo aver presentato la prima Alfa Romeo Tonale equipaggiata per le forze dell’ordine, Bertazzoni Veicoli Speciali, azienda di Parma specializzata nella trasformazione di veicoli destinati a servizi di emergenza, conferma ancora una volta il suo ruolo pionieristico nel settore, vestendo la prima Alfa Romeo Junior con l’uniforme per le operazioni di Polizia Locale. Questo sottolinea l’abilità dell’azienda nell’anticipare le necessità specifiche del mercato delle forze dell’ordine.

Il modello in questione è una Alfa Romeo Junior 1.2 136 CV ibrida, appositamente allestita per la Polizia Locale di Acquaviva delle Fonti (BA). L’allestimento è contraddistinto dal logo della Linea Pi-Elle, il top di gamma per Bertazzoni in questo segmento. I veicoli Pi-Elle sono progettati con dispositivi all’avanguardia, selezionati dopo scrupolosi test di validazione da parte dell’Ufficio Tecnico della Bertazzoni.

Ogni dettaglio in questa Junior è stato curato per garantire massima funzionalità, con particolare attenzione ai dispositivi visivi d’emergenza. Tra le innovazioni più importanti ci sono il nuovo sistema “Folgore”, che include una coppia di led aerodinamici sul cofano, e il sistema “Bi-Side”, composto da una serie di led posizionati in modo strategico per garantire una visibilità ottimale sia davanti che dietro il veicolo.

Il veicolo è stato completamente riverniciato in un’elegante tinta Blu Lord, lo stesso colore distintivo utilizzato dalle auto dei Carabinieri, ed è stato decorato con una livrea personalizzata per la Polizia Locale della Regione Puglia, realizzata con materiale microprismatico altamente riflettente. A migliorare ulteriormente la visibilità passiva del veicolo sono state applicate delle losanghe adesive ad alta riflettenza sulle giunture delle porte e del portello, in modo da segnalare chiaramente l’ingombro del veicolo quando le aperture sono in uso.

All’interno del vano bagagli, è stato progettato un “Mobility Kit” su misura, una delle caratteristiche distintive degli allestimenti Bertazzoni. Questo kit consente una gestione impeccabile e altamente funzionale dello spazio, permettendo di riporre in modo ordinato e facilmente accessibile tutta l’attrezzatura necessaria per l’infortunistica stradale e la rilevazione degli incidenti. Ogni componente è collocato secondo una logica sequenziale per facilitarne l’uso. Il kit include anche un piano fisso, accompagnato da un piano scorrevole con cassetto integrato, il tutto illuminato per migliorare l’operatività anche in condizioni di scarsa visibilità.

Inoltre, questa Alfa Romeo Junior per la polizia locale è dotato di una barra luminosa “Stellar”, che si distingue per il suo profilo aerodinamico ribassato. Le staffe progettate ad hoc da Bertazzoni permettono una perfetta aderenza al tetto, migliorando il coefficiente aerodinamico, riducendo i consumi e annullando i fastidiosi fruscii durante la marcia. Tra le soluzioni pratiche a bordo, spiccano una mini plafoniera leggi-mappa per l’operatore passeggero, una consolle gestionale intuitiva per il controllo dei dispositivi di allarme e una torcia ricaricabile integrata nel bracciolo anteriore.

Fondata nel 1971 con una visione chiara e innovativa, Bertazzoni Veicoli Speciali è oggi un punto di riferimento indiscusso nel settore dei veicoli destinati ai servizi di emergenza e alle forze dell’ordine. Grazie alla combinazione di tradizione e innovazione, l’azienda ha saputo sviluppare soluzioni tecnologicamente avanzate, sempre orientate a migliorare l’efficienza e la sicurezza delle operazioni sul campo. Con questa nuova realizzazione, Bertazzoni ribadisce il suo ruolo di leader nel settore, rinnovando l’impegno per la sicurezza e l’efficacia delle forze dell’ordine italiane, offrendo sempre soluzioni innovative e di altissima qualità.