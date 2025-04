Alfa Romeo Junior: a marzo 2025 nuovo record di vendite in Europa

Alfa Romeo Junior si conferma sul mercato mese dopo mese. L’avvio della commercializzazione del SUV di segmento B della casa automobilistica del biscione sembra essere sempre più positivo. Basti pensare che a marzo 2025 il modello entry level di Alfa Romeo ha registrato il suo nuovo record di vendite in Europa secondo i dati registrati da Dataforce e pubblicati da Automotive News. In totale il mese scorso nel nostro continente si sono vendute 3.206 unità del SUV compatto.

Alfa Romeo Junior continua a volare in Europa con oltre 3 mila immatricolazioni

Questa è la prima volta da quando è partita la sua commercializzazione che Alfa Romeo Junior raggiunge e supera quota 3.000 unità vendute in un solo mese. Si tratta del segnale che il modello continua a crescere e che il suo picco non è stato ancora raggiunto. Si spera naturalmente che le cose possano andare ancora meglio nei prossimi mesi. Del resto come indicato in passato dall’ex CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato il biscione ha la possibilità se necessario di aumentare la produzione del modello nella fabbrica Stellantis di Tychy fino a quota 100.000 unità all’anno e dunque non ci dovrebbero essere assolutamente problemi da questo punto di vista se le vendite continueranno a crescere ancora.

Fino ad oggi Alfa Romeo Junior aveva sfiorato quota 3.000 senza però riuscire a raggiungere la quota arrivando al massimo a 2.986 a febbraio e 2.924 a gennaio. A marzo 2025 però finalmente il traguardo è stato raggiunto e superato. Se prendiamo in considerazione i primi tre mesi dell’anno, il modello di segmento B del biscione ha ottenuto un totale di 9.106 unità immatricolate. Si tratta di un buon numero se si considera che comunque parliamo di un modello premium con i prezzi che partono da 30 mila euro.

Al secondo posto tra i modelli Alfa Romeo più venduti, alle spalle di Alfa Romeo Junior, troviamo il Tonale, aggiornato di recente nella versione MY25. A marzo 2025 ha registrato 2.726 immatricolazioni, per un totale annuo di 4.956 unità, in netto calo rispetto alle 8.518 dello stesso periodo del 2024. Anche lo Stelvio mostra una flessione: solo 796 unità vendute a marzo, per un totale di 1.964 dall’inizio dell’anno, contro le 2.881 del primo trimestre dell’anno precedente.

Alfa Romeo Giulia, invece, si ferma a 373 esemplari nel mese, con 908 immatricolazioni complessive nel 2025. Nonostante queste flessioni, i dati globali del marchio sono positivi: Alfa Romeo ha chiuso il trimestre con 16.999 unità vendute, superando le 12.543 dell’anno passato, grazie soprattutto all’ottimo debutto della Junior. Con la nuova generazione di Stelvio prevista per fine 2025 e la futura Giulia attesa nel 2026, ci sono buone prospettive per una ripresa delle vendite nei prossimi mesi.