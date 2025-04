Alfa Romeo Tonale, festeggiamenti per le unità prodotte, ma la realtà dietro le cifre è più complessa

Alfa Romeo ha recentemente celebrato con enfasi il traguardo delle 100.000 unità prodotte del SUV compatto Tonale, realizzato nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Il marchio del Biscione ha diffuso un comunicato ufficiale per sottolineare il valore simbolico di questo numero, definendo il Tonale come il perfetto ambasciatore della sportività ibrida italiana, e un’icona dell’automotive Made in Italy lanciata nel 2022.

Tuttavia, dietro questa cifra tonda e apparentemente positiva che celebra il noto SUV Alfa Romeo, emergono dinamiche più articolate. Secondo fonti sindacali interne allo stabilimento campano di Stellantis, la produzione complessiva dal 2022 supera in realtà le 140.000 unità, includendo anche la Dodge Hornet, gemella tecnica del Tonale pensata per il mercato nordamericano. Di queste, oltre 44.000 Dodge Hornet sono state costruite sulle stesse linee produttive.

Dati alla mano, la piattaforma produttiva comune per i due modelli, rispettivamente il Tonale e l’Hornet, ha registrato nel 2023 il suo picco con oltre 82.000 esemplari assemblati, ma il trend successivo mostra un netto rallentamento: nel 2024 la produzione è scesa a circa 37.000 unità, e il primo trimestre del 2025 ha totalizzato appena 5.000 vetture, proiettando un totale annuo in linea con i volumi del 2022. Un passo indietro che non è troppo chiaro in un primo momento tra i festeggiamenti per i risultati produttivi del Tonale.

Questo calo che vede protagonista il SUV del Biscione preoccupa, soprattutto per un modello ancora giovane e strategico per il rilancio del brand. Le speranze sono ora riposte nel restyling previsto per la metà del 2025, che porterà al debutto l’allestimento “Intensa”, arricchito da dotazioni hi-tech, design aggiornato, sospensioni evolute, guida semi-autonoma e un sistema audio Harman Kardon di alta qualità.

Nonostante l’ottimo posizionamento iniziale e i riconoscimenti ricevuti dalla critica, l’Alfa Romeo Tonale resta ancora distante dai numeri dei leader del segmento C-SUV. L’aggiornamento in arrivo basterà a rilanciare la corsa?