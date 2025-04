Opel presenterà un’anteprima mondiale alla XS Carnight Wörthersee 2025

XS Carnight è sinonimo di automobili uniche e show car che fanno battere forte il cuore degli appassionati. Quest’anno, il leggendario evento di tuning torna sul lago Wörthersee, con Opel al centro della scena. Dal 28 maggio al 1° giugno, il festival attirerà la comunità di Klagenfurt con un mix di esposizioni di veicoli e altre attività per il pubblico. La casa tedesca giocherà ancora una volta un ruolo significativo: con un padiglione dedicato e un’anteprima mondiale molto speciale venerdì 30 maggio. Solo questo può essere rivelato al momento: sarà audace, sarà grintosa, sarà straordinaria sotto ogni aspetto.

Opel protagonista di XS Carnight 2025 con tante sorprese e una speciale anteprima mondiale

Il marchio con l’iconico emblema del Blitz ha già suscitato scalpore agli eventi Carnight in passato, con modelli Opel che gli specialisti della XS hanno trasformato in auto per appassionati grazie a decalcomanie accattivanti. Tra i modelli unici degli ultimi anni figurano l’attuale Astra in versione XS e la sua controparte station wagon estremamente dinamica, l’Astra Sports Tourer.

Tuttavia, il festival XS Carnight non è solo un evento per gli appassionati di tuning e auto, ma lo riempie di vita. Il padiglione Opel della fiera di Klagenfurt ospiterà anche numerose vetture private, modificate con grande attenzione ai dettagli. Tutti gli appassionati che desiderano partecipare all’XS Carnight Wörthersee il 30 maggio presso il centro espositivo di Klagenfurt e assistere dal vivo all’anteprima mondiale di Opel possono prenotare i biglietti online. Per tutti coloro che desiderano saperne di più su Opel alla XS Carnight Wörthersee di quest’anno: rimanete sintonizzati, presto arriveranno informazioni più dettagliate.