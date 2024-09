Astra nominata “Best Family Car” ai Business Car Awards 2024

Astra è stata nominata “Best Family Car” ai Business Car Awards 2024, per il terzo anno consecutivo. La Vauxhall è stata inoltre insignita del premio “Best Fleet Website” durante la cerimonia tenutasi a Londra ieri sera. Gli annuali Business Car Awards riconoscono e premiano l’eccellenza nel settore delle flotte automobilistiche, evidenziando l’innovazione e la competenza tra fornitori e gestori di flotte. La Vauxhall Astra è stata ancora una volta elogiata dai giudici per i suoi bassi costi di gestione e il design accattivante.

Disponibile come hatchback o station wagon Sports Tourer, con opzioni benzina, ibrida plug-in e completamente elettrica, l’Astra soddisfa un’ampia gamma di esigenze. Con zero emissioni in uso, l’Astra Electric si qualifica nel Regno Unito per un tasso Benefit-in-Kind di appena il 2% (2024/25), rendendola particolarmente adatta sia agli utenti di flotte che a quelli aziendali. L’Astra Sports Tourer Electric è una delle poche station wagon completamente elettriche disponibili sul mercato, offrendo maggiore scelta e praticità a clienti e operatori di flotte.

Martyn Collins, Editor, Business Car, ha affermato: “Per il terzo anno consecutivo, l’Astra di Vauxhall è di nuovo la nostra auto di famiglia preferita. Non molti rivali possono offrire la versione e le opzioni di stile della carrozzeria dell’Astra. Il suo design rimane accattivante e attraente, con bassi costi di gestione e tutti sono ben equipaggiati”.

Il sito web di Vauxhall è stato elogiato per il suo design vivace e la sua chiarezza per i potenziali clienti della flotta, rendendolo semplice e accessibile ai decisori che desiderano scoprire di più su come il marchio può soddisfare le loro esigenze.

Martyn Collins ha commentato: “Il design luminoso del sito web di Vauxhall è stato elogiato dal nostro team editoriale. A nostro parere, è il miglior sito web a tutto tondo, poiché abbiamo ritenuto che avesse un’attenzione eccezionale alla flotta. Come tale, vince di nuovo il nostro riconoscimento di miglior sito web della flotta per il 2024”.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha affermato: “Il successo continuo di Vauxhall ai Business Car Awards, con l’Astra nominata Best Family Car per il terzo anno consecutivo, dimostra che la nostra gamma di modelli è più attraente che mai. È anche gratificante vedere la qualità del nostro sito Web riconosciuta ancora una volta dai giudici. Che si tratti di flotte o acquirenti privati, Vauxhall si impegna a guidare la Gran Bretagna verso un futuro elettrico e a supportare coloro che desiderano effettuare il passaggio”.

Entro la fine dell’anno, Vauxhall offrirà una versione completamente elettrica di ogni auto e furgone della sua gamma. Vauxhall è stato il produttore di furgoni elettrici più venduto nel Regno Unito nel 2023 ed è il marchio leader di auto elettriche da inizio anno nei canali retail e Motability combinati.