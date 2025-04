Nuova Citroën C4 Collection: la nuova versione punta su comfort, connettività e carattere

Debuttata nel gennaio 2025, la Nuova Citroën C4 ha segnato un’importante evoluzione, crescendo in dimensioni e personalità. Il modello ha saputo rafforzare i suoi punti distintivi, come il comfort di guida e l’ampio spazio interno, rinnovandosi in profondità pur restando fedele al proprio spirito originario. Citroën ha risposto alle esigenze di un pubblico che cerca essenzialità, stile contemporaneo e una presenza su strada più decisa. Il debutto è stato accolto con entusiasmo: nei primi mesi del 2025, la C4 ha confermato il secondo posto tra le berline compatte del segmento C in Europa, posizione già raggiunta nel 2024 considerando tutte le motorizzazioni disponibili.

Citroën annuncia una nuova Citroën C4 Collection 2025

Citroën presenta oggi la nuova edizione ‘Collection’ 2025, un’aggiunta dinamica e ricca di contenuti alla gamma della C4. Basata sull’allestimento PLUS, cuore dell’offerta del modello, questa versione è pensata per chi desidera un’auto dal design distintivo ed elegante, dotata di tecnologie avanzate per il comfort e la connettività, mantenendo però un prezzo competitivo.

Esternamente, la C4 Collection si distingue per i dettagli in nero a contrasto, che ne esaltano lo stile e il carattere deciso. L’abitacolo, invece, è pensato per offrire un’esperienza rilassante e funzionale nella quotidianità, con soluzioni pratiche e un ambiente accogliente.

Sarà disponibile in due varianti elettrificate: Hybrid 145 CV ed Electric 156 CV, quest’ultima con un’autonomia stimata di 415 km. Le vendite inizieranno nel corso del 2025, con le prime consegne previste a partire da giugno. La nuova Citroën C4 Collection si distingue per un design che gioca sui contrasti cromatici e stilistici, conferendo alla vettura un aspetto dinamico ed elegante. All’esterno spiccano i cerchi in lega da 18″ Amber Black, dal disegno geometrico e completati da inserti aerodinamici neri opachi, simbolo di stile ed efficienza. Il tetto bicolore Perla Nera e i vetri posteriori oscurati rafforzano l’effetto coupé, creando una continuità visiva fluida dal frontale al posteriore, culminando nella fascia nera che collega i gruppi ottici a LED.

Elementi esclusivi come le clip ‘Rouge André’ sulla griglia anteriore e sulle protezioni laterali aggiungono un tocco di originalità, mentre il badge ‘Collection’, in nero e rosso, compare sull’aletta posteriore. Quattro le tinte disponibili: Okenite White, Mercury Grey, Perla Nera Black ed Eclipse Blue. Gli interni, curati nei dettagli, propongono pannelli porta in tessuto TEP grigio e sedili “Urban Grey” con inserti Curitiba White, per un ambiente raffinato e coerente.

I sedili Advanced Comfort della Citroën C4 Collection sono progettati per offrire un’esperienza di viaggio accogliente e raffinata, grazie a una combinazione di materiali e tecnologie che assicurano benessere a bordo. L’imbottitura maggiorata di 15 mm avvolge gli occupanti con morbidezza, mentre la schiuma strutturata ad alta densità migliora il sostegno e il comfort anche durante i lunghi tragitti. Il sedile del conducente include regolazioni in altezza e supporto lombare, garantendo una postura ottimale.

Il comfort viene ulteriormente esaltato dalle sospensioni Citroën Advanced Comfort con fine corsa idraulici progressivi, capaci di assorbire le irregolarità del manto stradale e restituire una sensazione di guida fluida e rilassante, simile a quella di un “tappeto volante”. L’attenzione ai dettagli è evidente anche negli interni: tappetini su misura con cuciture “André Red” e logo “Collection”, oltre a un cruscotto con rivestimento soft-touch a motivo spigato. La praticità quotidiana è assicurata dalla funzione di avvio keyless, che consente di entrare e partire senza estrarre la chiave.

La tecnologia ibrida a 48V di Citroën consente di contenere i costi grazie a una riduzione significativa dei consumi e delle emissioni. In contesti di guida mista, il risparmio di carburante può raggiungere il 20%, mentre in ambito urbano il sistema permette di viaggiare in modalità elettrica fino al 50% del tempo. Non essendo necessario ricaricare da una colonnina, l’esperienza è semplice e immediata, con una guida fluida garantita dalla gestione automatica tra motore elettrico e termico.

Nella versione Hybrid 145, il motore tre cilindri da 1,2 litri con turbina a geometria variabile lavora in sinergia con un’unità elettrica da 28 CV, offrendo fluidità e prontezza, oltre a recuperare energia in frenata. Il tutto è supportato da un cambio ë-DCS6 a doppia frizione e una batteria compatta da 48V. Questa soluzione è pensata per la città, ma adatta anche a percorrenze più lunghe, con comfort e versatilità ai massimi livelli.