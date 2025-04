Richiami Stellantis: Alfa Romeo, Dodge e Maserati sotto la lente per problemi di sicurezza

Dopo una serie di richiami effettuati da Ford in un solo giorno, anche Stellantis ha avviato una nuova ondata di segnalazioni riguardanti la sicurezza dei propri veicoli. Questa volta, nel mirino ci sono diversi modelli a marchio Alfa Romeo, Dodge e Maserati, coinvolti in un’operazione preventiva che riguarda potenziali difetti tecnici e di conformità alle normative federali.

Il primo richiamo statunitense di Stellantis interessa i crossover Dodge Hornet e Alfa Romeo Tonale, due modelli gemelli prodotti in circa 48.500 esemplari totali. In particolare, Dodge ha emesso un richiamo per 40.372 unità, mentre Alfa Romeo ha interessato 8.122 veicoli.

Il problema tecnico riscontrato su Alfa Romeo, Dodge e Maserati riguarda il modulo del display centrale: in alcune auto, l’immagine della telecamera posteriore potrebbe non comparire quando si inserisce la retromarcia. Un malfunzionamento che Stellantis dovrà sistemare e che, al momento, viola i requisiti stabiliti dalla normativa statunitense sulla sicurezza stradale. Secondo quanto comunicato dalla NHTSA (l’ente governativo americano preposto al controllo della sicurezza veicolare), solo l’1% di questi veicoli potrebbe effettivamente presentare anomalie.

Le cause del problema nei modelli del gruppo Stellantis sarebbero da ricercarsi nelle saldature a freddo su un regolatore di tensione o un bug nel software del microprocessore. La problematica è emersa nel marzo 2024, durante controlli condotti da Stellantis in Europa. Come misura correttiva, i concessionari aggiorneranno il software del sistema infotainment o sostituiranno l’intero modulo multimediale. Le comunicazioni ufficiali ai clienti inizieranno a giugno.

Nel frattempo, Maserati ha disposto un richiamo decisamente più raro e riguarda 21 esemplari di GranTurismo 2024, tutti con una verniciatura esterna Nero Scarabeo. In questi modelli, l’adesivo con le informazioni tecniche obbligatorie (come dati sul produttore e sugli pneumatici) rischia di staccarsi a causa di una particolare texture superficiale della carrozzeria che compromette l’aderenza della colla.

Anche se può sembrare un dettaglio secondario non proprio grave per Stellantis, la normativa federale richiede che queste etichette siano saldamente ancorate al montante centrale lato guida. La soluzione sarà semplice e diretta. In questo caso, infatti, i proprietari riceveranno nuove etichette da applicare correttamente.