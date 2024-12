Stellantis emette cinque richiami in un solo giorno

I richiami di veicoli sono una pratica comune nel settore automobilistico, ma è insolito che Stellantis ne emetta cinque nello stesso giorno. Questi richiami interessano complessivamente oltre 80.000 veicoli e coinvolgono una varietà di modelli differenti. Il richiamo più significativo riguarda un totale di 79.365 unità, che includono modelli come Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer, Grand Cherokee e Grand Cherokee L del 2024.

5 richiami in un solo giorno per Stellantis: interessate oltre 80 mila vetture

Il problema principale riguarda un “modulo della telecamera posteriore configurato in modo errato,” il che potrebbe impedire la visualizzazione delle immagini durante le manovre in retromarcia. Fortunatamente, si tratta di una questione facilmente risolvibile: i concessionari installeranno un aggiornamento software per correggere il difetto e garantire il corretto funzionamento del sistema.

C’è anche un richiamo correlato che riguarda 295 moduli telecamera posteriore di Mopar. La correzione è la stessa e le notifiche ai proprietari dovrebbero uscire il mese prossimo. Altro richiamo di Stellantis riguarda 53 pick-up Ram 1500 del modello 2025. Erano dotati di un software errato per il modulo fari che potrebbe impedire il funzionamento delle luci. Poiché si tratta di un problema software, un semplice aggiornamento potrà risolvere il problema.

Infine, ma certamente non meno importante, c’è un richiamo che interessa 2.021 unità dei modelli Alfa Romeo Giulia e Stelvio appartenenti agli anni modello 2019 e 2020. Sebbene questo specifico richiamo fosse già stato segnalato all’inizio di questa settimana, c’è un ulteriore richiamo correlato, questa volta riguardante i servofreni Mopar.

In particolare, 101 servofreni sono coinvolti in questa problematica, che si riferisce a una possibile asta di ingresso allentata. Tale difetto potrebbe portare a una “separazione completa” dei componenti del sistema frenante. In caso di una simile situazione, l’unico modo per fermare il veicolo sarebbe utilizzare l’interruttore del freno di stazionamento elettronico, rendendo la questione particolarmente seria dal punto di vista della sicurezza. Dunque per Stellantis un vero record.