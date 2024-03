Jeep annuncia la Wrangler Rubicon 392 Final Edition 2024

Jeep Wrangler 392, la Wrangler più veloce e potente mai vista, sfreccia verso il viale del tramonto con una speciale edizione finale a produzione limitata. Alimentata da un motore V-8 da 6,4 litri, da 470 cavalli la Jeep Wrangler 392 Final Edition domina la gamma di Wrangler grazie alle sue doti uniche: può sfrecciare da 0 a 100 km orari in 4,5 secondi.

Svelata la nuova Jeep Wrangler 392 Final Edition 2024, la più veloce e potente di sempre

“La Jeep Wrangler 392 rimane in cima alla montagna in termini di prestazioni a tutto campo, potenza e capacità senza pari. Questi sono i punti di forza rivoluzionari che i nostri più appassionati fan di Jeep ci hanno chiesto e che la concorrenza non è stata in grado di eguagliare”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep per il Nord America. “Per celebrare l’esistenza di questo potente motore, stiamo facendo uscire di scena il Wrangler 392 in grande stile con questa speciale edizione finale, limitata a sole 3.700 unità in tutto il mondo.

La Jeep Wrangler 392 Rubicon Final Edition 2024 è immediatamente riconoscibile dalle esclusive decalcomanie sulle prese d’aria sul cofano e sul parafango anteriore Final Edition e, tramite il pacchetto Xtreme 35 standard, dai cerchi in bronzo con funzionalità beadlock da 17 pollici avvolti in BFGoodrich da 35 pollici.

Gli equipaggiamenti esterni standard aggiuntivi del Wrangler 392 Rubicon Final Edition includono: Verricello Warn da 8.000 libbre installato in fabbrica, Protezione della griglia a triplo anello Mopar, Slider da roccia per carichi pesanti Mopar, Sollevatore a sospensione da mezzo pollice.

Per l’anno modello 2024, tutti i modelli Jeep Wrangler ricevono miglioramenti, tra cui una nuova iconica griglia a sette slot, airbag a tendina laterali standard, una radio touchscreen Uconnect da 12,3 pollici e altro ancora. Pelle Nappa nera, sedili Power Performance a 12 regolazioni, nuove cuciture Maya in oro e dettagli Tupelo in tutto l’abitacolo sono caratteristiche esclusive della Jeep Wrangler 392 Rubicon Final Edition 2024.

La produzione della Jeep Wrangler 392 Rubicon Final Edition 2024 sarà limitata a livello globale a 3.700 unità, 3.300 per gli Usa, 300 per il Canada e 100 per il resto del mondo. Il prezzo consigliato negli Stati Uniti è di $ 99.995 ed è possibile ordinarlo ora presso i concessionari Jeep. La produzione inizierà nel secondo trimestre presso lo stabilimento di assemblaggio di Toledo (USA).

Jeep Wrangler Rubicon 392 è ​​alimentata da un motore V-8 da 6,4 litri, con una potenza nominale di 470 cavalli. Abbinato al cambio automatico TorqueFlite a otto velocità e al Selec-Trac, il V-8 fa scattare la Jeep Wrangler Rubicon 392 da 0 a 100 in 4,5 secondi. Il motore da 6,4 litri è fondamentale per le prestazioni su strada e fuoristrada: quasi il 75 per cento della coppia massima del Wrangler Rubicon 392 è ​​disponibile appena sopra il regime minimo del motore, questo offre prestazioni entusiasmanti, sia che consenta di accelerare da 0 a 60 mph o di arrampicarsi su pendii ripidi.

Gli ingegneri Jeep hanno assicurato che il V-8 del Wrangler Rubicon 392 riceva aria fresca, indipendentemente dal terreno e dalle condizioni atmosferiche. Il sistema di aspirazione dell’aria Hydro-Guidea comprende un sistema di canalizzazioni a tre livelli con una serie di scarichi, incluso uno scarico unidirezionale nell’airbox che separa l’acqua – fino a 15 galloni al minuto – dall’aria in entrata del motore.

Uno scarico attivo dual-mode è di serie per offrire un suono esaltante e inconfondibile. Il sistema si inserisce automaticamente, aprendo le valvole nel sistema di scarico, in caso di carichi motore più elevati per ridurre la contropressione allo scarico. Il conducente può anche attivare il sistema premendo un pulsante. Il sistema di scarico ad alte prestazioni a doppio tubo è completato da esclusivi terminali di scarico quadrupli.

Il cambio automatico a otto velocità TorqueFlite 8HP75 con capacità di coppia elevata offre cambi di marcia rapidi e precisi sia in condizioni di guida normali che ad alte prestazioni. Questa trasmissione consente inoltre al conducente di cambiare marcia tramite le nuove leve del cambio in alluminio montate sul volante, le prime per la Jeep Wrangler, o il cambio elettronico Range Select.

Il cuore della trasmissione è un ripartitore di coppia attivo Selec-Trac a tempo pieno con un rapporto di trasmissione a gamma bassa di 2,72. Il caso di trasferimento ha quattro modalità selezionabili dal conducente: 4WD Auto, 4WD High, Neutral e 4WD Low.

Fuori strada, la Wrangler Rubicon 392 offre le leggendarie capacità per le quali Jeep è famosa. Ciò include Off-road Plus con modalità Sand e Rock: la semplice pressione di un pulsante massimizza le capacità di trazione della Jeep Wrangler Rubicon 392. Le modalità regolano l’acceleratore, i punti di cambio della trasmissione e il controllo della trazione per ottenere le massime prestazioni nei passaggi a velocità più elevate su terreni sabbiosi, nonché durante lo scorrimento su roccia a bassa velocità. La modalità di guida Off-road Plus offre inoltre ai conducenti la possibilità di bloccare l’asse posteriore ad alte velocità durante la modalità 4H.