Chrysler abbandona i piani di diventare un brand solo elettrico

Chrysler aveva sorpreso tutti negli scorsi anni quando aveva fatto sapere che nel suo futuro si sarebbe trasformato in un brand di sole auto elettriche. La trasformazione sarebbe dovuta avvenire già nel corso dei prossimi anni. Le cose però sembrano essere cambiate di recente. Già da qualche mese si dice che il brand americano di Stellantis, che a breve compirà 100 anni, avrebbe deciso di cambiare i suoi piani.

Chrysler dice no al solo elettrico dal 2028: il suo futuro sarà “multi-energia”

Dagli USA arriva la notizia che Chrysler avrebbe confermato ufficialmente che non passerà più alla propulsione completamente elettrica entro il 2028 come aveva detto in un primo momento. Il marchio sta invece abbracciando quello che definisce un futuro “multi-energia”, offrendo ai clienti opzioni di propulsione a combustione interna (a benzina), ibride ed elettriche (EV).

Stellantis si era precedentemente impegnata a realizzare una gamma Chrysler 100% elettrica entro il 2028, nell’ambito della sua audace strategia “Dare Forward 2030“, ma le cose sono chiaramente cambiate. Il primo segnale importante è arrivato all’inizio di quest’anno, quando è stata diffusa sul web una nota interna del fornitore che rivelava che lo sviluppo del prossimo crossover elettrico Chrysler, nome in codice C6X, era stato sospeso almeno fino al 31 gennaio 2025. Presentata in anteprima dal concept Airflow al CES 2022, la C6X avrebbe dovuto dare il via all’ondata di veicoli elettrici di Chrysler. Ma dopo un restyling ispirato al concept Halcyon dello scorso anno, lo sviluppo si è bloccato, sollevando seri interrogativi sulla futura evoluzione completamente elettrica del marchio.

Christine Feuell, CEO del marchio Chrysler, ha confermato le voci e illustrato il nuovo piano.”Nel 2024, Stellantis ha iniziato la transizione verso la sua prossima generazione di prodotti, progettati per offrire ai clienti la massima libertà di scelta”, ha affermato Feuell. “Le nostre nuove piattaforme multi-energia STLA, così come quelle esistenti, sono progettate per offrire una varietà di opzioni di propulsione, tra cui combustione interna, ibride ed elettriche. Per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti e garantire loro libertà di scelta nell’ambito della nostra offerta, sia Chrysler che Alfa Romeo stanno adottando strategie di propulsione multi-energia per la nostra futura gamma di prodotti”.

Feuell ha inoltre annunciato che la gamma Chrysler si espanderà, come mostrato in un video recentemente pubblicato. Il primo passo sarà il rinnovamento della Pacifica a metà ciclo nel 2026, seguito dal lancio del crossover C6X e, infine, da una nuova berlina elegante ispirata alla concept car Halcyon. Tutti questi modelli saranno basati sulle piattaforme avanzate di Stellantis, che supportano una varietà di motorizzazioni tra cui ibridi e benzina. Questo approccio riflette un’impostazione più pratica e orientata alle preferenze dei clienti, segnalando una nuova era per Chrysler.