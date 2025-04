Maserati: ecco quando potrebbe essere presentato il nuovo piano

Maserati vive un momento difficile a causa del crollo delle immatricolazioni dovuto al flop di alcuni recenti modelli che per un motivo o per un altro non hanno reso come sperato. Parliamo di vetture di altissimo livello come la MC20 o il SUV Grecale e delle stesse GranTurimo e GranCabrio che specie in versione elettrica non hanno venduto quasi nulla.

Entro la fine di giugno potrebbe essere svelato il nuovo piano di rilancio di Maserati

Il nuovo CEO di Maserati Santo Ficili ha promesso che farà di tutto per cambiare le cose e di recente alcune sue dichiarazioni, secondo cui alcune novità che presto saranno annunciate faranno felici i clienti della casa automobilistica del tridente, hanno suscitato grande curiosità. La verità è che al momento un piano vero e proprio non c’è ancora ma secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia le cose sono destinate a cambiare a breve. Infatti secondo il sito francese ItalPassion.fr entro la fine del prossimo mese di giugno la casa automobilistica italiana potrebbe svelare il suo nuovo piano per il rilancio in grande stile nel segmento delle auto di lusso.

Dunque se queste voci provenienti dalla Francia risultassero veritiere questo significherebbe che entro un paio di mesi conosceremo la verità su quello che sarà il futuro del brand di lusso di Stellantis su cui di recente si sta discutendo molto. Girano molte voci sul suo futuro. C’è chi teme una cessione con alcune case cinesi che si sono dette già interessati, mentre altri pensano che alla fine potrebbe avvenire il passaggio a Ferrari che sarebbe capace di rilanciare le sorti del brand. Infine altri ancora sono pronti a scommettere che Maserati rimarrà in Stellantis con il nuovo piano volto a rilanciare in maniera definitiva. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso delle prossime settimane.