Fiat Grande Panda Hybrid: ecco quanto costa la versione full optional

Fiat Grande Panda Hybrid è la versione più popolare tra quelle presenti sul mercato per il nuovo modello della casa torinese. Questa versione è quella che ha ricevuto più ordini in assoluto con dati che vanno anche al di sopra delle previsioni e infatti stanno spingendo Stellantis ad inviare rinforzi nello stabilimento di Kragujevac dove l’auto viene prodotta per velocizzare le consegne ai clienti.

Tre allestimenti e prezzi da 18.900 euro per Fiat Grande Panda Hybrid

Fiat Grande Panda Hybrid è disponibile sul mercato in Italia in tre allestimenti. Abbiamo l’allestimento Pop che è quello entry level che costa 18.900 euro ma che viene offerto attualmente in promozione al presso di 16.900 euro, poi abbiamo la versione intermedia Icon che parte da 20.400 euro e infine la versione top di gamma La Prima che parte da 22.900 euro ma si può ulteriormente arricchire con alcune opzioni di personalizzazione.

Al momento dell’acquisto della Fiat Grande Panda La Prima Hybrid, si può optare per un colore diverso da quello base (come il giallo limone), scegliendo ad esempio il blu lago, con un sovrapprezzo di 750 euro. Non sono invece disponibili varianti per cerchi e rivestimenti interni: la versione La Prima monta cerchi semi-pieni a forma di X e interni in tessuto blu, indipendentemente dalla tinta della carrozzeria. La dotazione è già completa, a eccezione del Winter Pack (400 euro), che include sedili anteriori, volante e parabrezza riscaldati, ideale per affrontare l’inverno. Aggiungendo anche un kit per la riparazione delle gomme (50 euro), il prezzo finale della vettura ibrida compatta è di 24.100 euro, una cifra competitiva per il segmento in cui il modello si colloca.

Non a caso la vettura in pochissimo tempo ha già ricevuto quasi 20 mila ordini. Insomma numeri importanti che fanno ben sperare in attesa dell’arrivo di altri modelli della stessa famiglia come la Pandissima e la nuova Fastback.