Fiat Fastback 2026: ecco come sarà il look rinnovato del SUV

Fiat Fastback 2026 è la versione rinnovata del SUV coupè che Fiat vende in Sud America che a breve riceverà un aggiornamento di metà carriera. Il sito Autos Segredos ha già diffuso in anteprima alcune foto spia esclusive della nuova Fiat Fastback 2026, mostrando come i modelli Turbo 200, Audace Turbo 200 Hybrid, Impetus Turbo 200 Hybrid, Limited Edition e Abarth Turbo 270 condividano lo stesso frontale. Nelle immagini sono stati svelati anche dettagli interessanti, come il tetto panoramico apribile del SUV.

Ecco come potrebbe cambiare il design di Fiat Fastback 2026

In questo articolo presentiamo il possibile design della futura Fastback 2026 attraverso una serie di rendering esclusivi. Basandosi sugli scatti più recenti del veicolo in fase di test, l’artista João Kleber ha realizzato una ricostruzione grafica che anticipa fedelmente il look del SUV coupé, molto vicino a quello che debutterà ufficialmente tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

La produzione della Fiat Fastback inizierà alla fine di questo mese, in concomitanza con quella della Pulse 2026. La modifica principale della Fiat Fastback del 2026 riguarderà la parte anteriore, che avrà un nuovo paraurti, ma le prese d’aria alle estremità saranno mantenute. La griglia principale presenta una nuova forma ed elementi concavi, che ricordano la Maserati Levante. Anche la voce in basso mantiene sostanzialmente lo stesso formato della riga corrente, ma gli elementi restano identici a quelli della griglia principale.

Nella gamma attuale della Fastback 2025, le versioni Turbo 200, Audace Hybrid, Impetus Hybrid e Limited Edition Turbo 270 condividono lo stesso disegno della griglia anteriore, mentre l’Abarth Turbo 270 presenta un frontale esclusivo, identico a quello della Fastback Abarth. Con l’arrivo della nuova gamma 2026, Fiat uniformerà ulteriormente il design: sia la griglia superiore che quella inferiore saranno identiche su tutte le varianti della Fastback, includendo anche la Pulse Abarth. Sul profilo laterale, il modello 2026 introdurrà nuove opzioni per i cerchi in lega, mentre la versione sportiva firmata Abarth potrà essere dotata, a seconda dell’allestimento, di cerchi dal design inedito, pensati per enfatizzarne il carattere dinamico.

Nella parte posteriore, il SUV Coupé non ha subito modifiche, nonostante l’ampia mimetizzazione dei prototipi, e rimarrà così com’è anche nella gamma del 2025. La Fiat Fastback 2026 avrà come optional il tetto panoramico apribile a partire dalla versione Impetus Hybrid. All’interno la Fiat Fastback 2026 non presenterà grandi cambiamenti, la novità dovrebbe riguardare i nuovi rivestimenti dei sedili.

La Fiat Fastback Abarth Turbo 270 del 2026 manterrà le stesse linee attuali, ma la mimetizzazione sul cruscotto e sui rivestimenti delle portiere potrebbe indicare una maggiore copertura di materiali morbidi. L’unica modifica estetica riguarda i nuovi sedili anteriori, che mantengono la stessa forma attuale ma con nuovi rivestimenti, con la scritta Abarth in evidenza sugli schienali e uno scorpione stampato sul rivestimento. La versione sportiva avrà un sedile di guida regolabile elettricamente.

Fiat Fastback 2026 continuerà a essere equipaggiata con il motore Turbo 200 CVT che eroga 130 CV di potenza con etanolo e 125 CV di potenza con benzina. La coppia, indipendentemente dal carburante, è sempre di 20,4 kgfm. Il motore è collegato al cambio CVT che simula sette marce. Le versioni Audace e Impetus Turbo 200 Hybrid della Fiat Fastback 2026 mantengono lo stesso motore termico della Turbo 200, di cui ripropongono i valori di potenza e coppia. Ma al motore termico si accompagna un motore elettrico multifunzionale da 12 V e 3 kW, collegato meccanicamente al motore a combustione e alimentato da una batteria ausiliaria agli ioni di litio, che sostituisce l’alternatore e il motorino di avviamento. Il cambio è il CVT che simula sette marce.

Il motore 1.3 Turbo 270 Flex ha due livelli di potenza: 176 CV con benzina o etanolo e 27,5 kgfm per la versione Limited Abarth. La versione Abarth Turbo 270 della Fiat Fastback 2026 mantiene invece il motore da 185 CV di potenza a etanolo e 180 a benzina, mantenendo i 27,5 kgfm di coppia comuni ad entrambi i carburanti. Il motore Turbo 270 Flex è abbinato al cambio automatico a sei marce.