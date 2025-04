Alfa Romeo vince tre premi di design al concorso  “Best Brands in All Classes”

L’entusiasmo degli appassionati di auto tedesche per il design Alfa Romeo non finisce mai. Come accade da anni, il tradizionale produttore italiano si è aggiudicato numerosi premi nell’edizione 2025 del concorso “Best Brands in All Classes”. I lettori di Auto Bild e Bild hanno eletto la casa automobilistica del biscione numero 1 nei segmenti di veicoli “di medie dimensioni” e “SUV di medie dimensioni”. Hanno inoltre incoronato il marchio vincitore assoluto nella categoria design generale.

I voti di circa 40.000 lettori di Auto Bild e Bild hanno assegnato ad Alfa Romeo un’altra tripla vittoria

Nella classe media, Alfa Romeo è rappresentata dalla berlina sportiva Giulia, mentre il SUV di segmento D Stelvio è un SUV di medie dimensioni. In Germania il marchio offre anche i modelli SUV Alfa Romeo Junior e Alfa Romeo Tonale, entrambi con trazione elettrificata.

“I nostri modelli incontrano il gusto estetico degli appassionati di auto tedesche più esigenti. Lo dimostra la nostra rinnovata tripla vittoria nelle categorie di design del concorso “Best Brands in All Classes”di Auto Bild. È notevole che i premi comprendano due diverse categorie di veicoli, oltre alla classifica generale. Ciò dimostra l’ampia gamma di possibilità in cui il design Alfa Romeo si integra perfettamente. Siamo molto orgogliosi di questi premi, che rappresentano un grande elogio per il lavoro dei designer del Centro Stile Alfa Romeo”, ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germania

Nel 14° concorso annuale “I migliori marchi di tutte le categorie”, Auto Bild e Bild hanno chiesto ai lettori di valutare 40 marchi noti in base al loro potenziale di acquisto. Inoltre, i partecipanti hanno risposto a una serie di domande riguardanti, tra le altre cose, l’immagine dei sistemi di propulsione, dei sistemi di assistenza e della sportività. Complessivamente al concorso hanno partecipato circa 40.000 lettori di entrambe le riviste.